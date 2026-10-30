Красота из опавших листьев: работа студента Латвийской академии художеств стала интернет-сенсацией

Работой племянника гордится и мультимедийная художница и режиссер Криста Буранe. Однако в этой истории она увидела нечто большее, чем просто эффектное произведение искусства. Наблюдая за положительной реакцией людей, режиссер поделилась размышлениями в Facebook. По ее словам, произошедшее напомнило ей о взглядах философа Иммануила Канта: именно способность вместе переживать красоту помогает людям находить общий язык и в других вопросах, преодолевая отчужденность. "Мы можем смотреть на дерево и думать о том, сколько оно будет стоить после вырубки, а можем испытывать чистую радость, наблюдая за игрой света в его ветвях", - подчеркнула Буранe.