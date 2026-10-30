Красота из опавших листьев: работа студента Латвийской академии художеств стала интернет-сенсацией
Обычное задание для первокурсника Латвийской академии художеств неожиданно превратилось в международную сенсацию. Узоры из опавших листьев собрали миллионы просмотров в соцсетях и привлекли внимание одного из известных мировых дизайн-медиа.
Работа из опавших осенних листьев, созданная первокурсником Латвийской академии художеств Паулсом Дагом Бурансом возле здания вуза, приобрела огромную популярность в социальных сетях. Необычная инсталляция привлекла внимание не только жителей Латвии, но и международных изданий, посвященных архитектуре и дизайну.
Как видно на опубликованных кадрах, газон возле академии превратился в необычный художественный холст. Из опавших желтых листьев студент создал точные геометрические узоры и плавные линии. Они образуют вокруг стволов деревьев гармоничные концентрические круги.
Изначально это было обычное учебное задание, однако постепенно работа превратилась в настоящий интернет-феномен.
Видео инсталляции в Instagram, Threads, TikTok и Facebook набрали миллионы просмотров. Пользователи восхищаются терпением автора и его идеей, которая заставляет по-новому взглянуть на осень в городской среде. Впрочем, не обошлось и без шуток: один из комментаторов остроумно назвал работу "трудом дворника следующего уровня".
Особую гордость у латвийских пользователей вызвал тот факт, что инсталляцию заметило влиятельное международное издание об архитектуре и дизайне Designboom, опубликовавшее видео в своем Instagram.
Работой племянника гордится и мультимедийная художница и режиссер Криста Буранe. Однако в этой истории она увидела нечто большее, чем просто эффектное произведение искусства. Наблюдая за положительной реакцией людей, режиссер поделилась размышлениями в Facebook. По ее словам, произошедшее напомнило ей о взглядах философа Иммануила Канта: именно способность вместе переживать красоту помогает людям находить общий язык и в других вопросах, преодолевая отчужденность. "Мы можем смотреть на дерево и думать о том, сколько оно будет стоить после вырубки, а можем испытывать чистую радость, наблюдая за игрой света в его ветвях", - подчеркнула Буранe.
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