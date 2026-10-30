В субботу ожидается облачная погода, местами - кратковременный дождь
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В субботу ожидается облачная погода, местами - кратковременный дождь

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В пятницу вечером на большей части территории Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидается сильный дождь, а в субботу осадки будут лишь местами, прогнозируют синоптики.

В основном ожидается облачная погода. Ночью и утром во многих регионах образуется туман, будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +3...+7 градусов, местами на побережье - не ниже +9 градусов. Днем будет +7....+11 градусов.

В Риге осадков в субботу на ожидается. Температура воздуха составит от +7 градусов ночью до +9 градусов днем.

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