В субботу ожидается облачная погода, местами - кратковременный дождь

В основном ожидается облачная погода. Ночью и утром во многих регионах образуется туман, будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +3...+7 градусов, местами на побережье - не ниже +9 градусов. Днем будет +7....+11 градусов.