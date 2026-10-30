Масштабная утечка в США: в открытом доступе оказались данные сотрудников спецслужб

В самой Okta заявили, что компания не обнаружила признаков компрометации своих систем или информации. Reuters также не смогло проверить подлинность всего опубликованного массива. При этом журналисты сопоставили данные шести сотрудников с информацией из других источников, а также напрямую связались с тремя работниками ведомства и подтвердили их номера телефонов и некоторые другие сведения. Один из собеседников сообщил, что до этого ничего не слышал об утечке.