Масштабная утечка в США: в открытом доступе оказались данные сотрудников спецслужб
В открытом доступе оказались имена, телефоны, электронные адреса и служебные сведения более 40 тысяч сотрудников Министерства внутренней безопасности США (DHS). Среди них - работники иммиграционной и пограничной служб, а также специалисты, занятые наблюдением, расследованиями и операциями под прикрытием. В ведомстве заявили, что знают о возможной утечке и принимают меры для защиты сотрудников. Об этом сообщает Reuters.
Какие сведения попали в открытый доступ
Опубликованные данные включают имена, номера телефонов и электронные адреса сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), Таможенно-пограничной службы (CBP), Управления расследований внутренней безопасности (HSI), Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA), а также других подразделений DHS.
Кроме контактной информации, в массиве содержатся должности сотрудников и сведения об их принадлежности к определенным внутренним группам электронной почты. Благодаря этому можно установить, кто занимался специальными операциями, наблюдением, компьютерной криминалистикой и работой под прикрытием.
Кто стоит за публикацией
Данные обнародовала некоммерческая организация Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets), занимающаяся публикацией утечек информации. По ее утверждению, материалы были получены от группы, называющей себя Department of Peace ("Министерство мира").
Эта группа заявила, что сотрудники DHS имеют доступ к информации о гражданах, поэтому публикация сведений о самих работниках ведомства якобы является справедливым ответом. В заявлении также говорилось, что раскрытие данных должно помочь ограничить дальнейший ущерб, который, по мнению авторов утечки, причиняет деятельность министерства.
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Соучредитель DDoSecrets Эмма Бест сообщила, что журналист и хактивист, известный под псевдонимом maia arson crimew, создал поисковый инструмент, позволяющий просматривать опубликованные сведения. По замыслу создателей, база может использоваться журналистами и общественными организациями для расследований и контроля за деятельностью государственных структур.
Неизвестно, как именно получены данные
По версии DDoSecrets, информация была извлечена из сервиса авторизации Okta, который использует Министерство внутренней безопасности США. Однако Reuters не удалось независимо подтвердить этот способ получения данных.
В самой Okta заявили, что компания не обнаружила признаков компрометации своих систем или информации. Reuters также не смогло проверить подлинность всего опубликованного массива. При этом журналисты сопоставили данные шести сотрудников с информацией из других источников, а также напрямую связались с тремя работниками ведомства и подтвердили их номера телефонов и некоторые другие сведения. Один из собеседников сообщил, что до этого ничего не слышал об утечке.
США потребовали удалить опубликованную информацию
29 октября Министерство внутренней безопасности США обратилось к исландской хостинговой компании FlokiNET с требованием удалить опубликованные данные или ограничить к ним доступ. Ведомство предупредило, что информация о более чем 40 тысячах человек может подвергнуть их риску преследования, слежки и физического насилия.
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Запрос направила компания ZeroFox, уполномоченная Иммиграционной и таможенной полицией США добиваться удаления такого контента. Однако генеральный директор FlokiNET Колья Вебер сообщил Reuters, что компания не собирается удалять базу: по его словам, в ней содержатся служебные адреса и рабочие телефоны государственных служащих, а не их личные контактные данные.
В DHS заявили, что знают о возможной утечке и работают над устранением ее последствий. Ведомство также пообещало принять меры, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и офицеров.
Это уже третья крупная утечка данных в США за последнее время
Инцидент с Министерством внутренней безопасности произошел на фоне других случаев раскрытия информации о сотрудниках американских государственных структур.
В сентябре хакерская группа ShinyHunters заявила о краже большого массива данных Федерального бюро расследований (ФБР). По информации Reuters, среди опубликованных сведений были данные о должностях и медицинская информация тысяч сотрудников бюро.
Кроме того, на прошлой неделе Министерство обороны США столкнулось с коллективным иском после утечки данных миллионов нынешних и бывших военнослужащих. Таким образом, случай с DHS стал третьим крупным инцидентом подобного рода, попавшим в поле зрения СМИ за последний месяц.