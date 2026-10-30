ВНЖ и российское зерно: из-за чего "Прогрессивные" могут не договориться с Кулбергсом

Говоря о финансовой ситуации в стране, Шуваев отметил, что в ближайшие годы потребуются сложные решения. Он напомнил, что "Прогрессивные" последние три года участвовали в переговорах по бюджету, и партия готова к сложным решениям, если увидит, что в долгосрочной перспективе они отвечают интересам общества. В то же время, по словам Шуваева, конкретных предложений о возможностях сокращения расходов или сферах, где их можно сократить, он на переговорах не услышал. Внимание было уделено основным финансовым показателям и готовности решать эти вопросы.