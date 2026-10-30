ВНЖ и российское зерно: из-за чего "Прогрессивные" могут не договориться с Кулбергсом
Переговоры о формировании нового правительства Латвии выявили серьезные разногласия между "Прогрессивными" и кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом. Камнем преткновения могут стать выдача видов на жительство иностранцам и транзит российского зерна. Об этом в пятницу после переговоров о формировании правительства заявил сопредседатель "Прогрессивных" Андрис Шуваев.
Говоря о ВНЖ, Шуваев отметил, что в настоящее время законные возможности используются для создания схем, а не для развития экономики Латвии.
Что касается транзита российского зерна, позиция партии не изменилась - "Прогрессивные" считают, что его нужно запретить. Шуваев признал, что такой шаг связан с фискальными и правовыми рисками, но ими можно управлять.
"С нашей стороны эти вопросы были обозначены как такие, где могут быть разногласия, и которые потребуют либо более глубоких дискуссий, либо решений иного рода", - сказал Шуваев.
На вопрос, может ли на приглашение "Прогрессивных" в коалицию повлиять то, что партия обратилась в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в связи с возможным конфликтом интересов в деятельности советника премьера Дидзиса Деюса, лидер партии подчеркнул, что депутаты Сейма имеют право задавать вопросы о потенциальных конфликтах интересов. В то же время он не стал прогнозировать, повлияют ли расхождения в позициях по вопросу ВНЖ на то, какие партии войдут в правительство.
Говоря о финансовой ситуации в стране, Шуваев отметил, что в ближайшие годы потребуются сложные решения. Он напомнил, что "Прогрессивные" последние три года участвовали в переговорах по бюджету, и партия готова к сложным решениям, если увидит, что в долгосрочной перспективе они отвечают интересам общества. В то же время, по словам Шуваева, конкретных предложений о возможностях сокращения расходов или сферах, где их можно сократить, он на переговорах не услышал. Внимание было уделено основным финансовым показателям и готовности решать эти вопросы.
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Шуваев также положительно оценил предложение Кулбергса пересмотреть работу министерств, возложенные на них задачи и функции, но конкретное сокращение или объединение министерств на переговорах подробно не обсуждалось.
Шуваев отметил, что на переговорах не обсуждались и возможные модели коалиции. Относительно дальнейших шагов по формированию правительства у Шуваева пока нет ясности. Он напомнил о предстоящей встрече Кулбергса с партией "Латвия на первом месте" (ЛПМ), прогнозируя, что на ней может быть много содержательных точек соприкосновения.
Как сообщалось, в рамках первого раунда официальных переговоров о формировании правительства с "Новым Единством" и Национальным объединением Кулбергс достиг концептуального согласия по нескольким направлениям плана перемен, в том числе по повышению эффективности госуправления, пересмотру функций министерств и необходимости упорядочить государственные финансы. Также обсуждалось сокращение бюрократии, централизация процессов госуправления и содействие экономическому росту.
В пятницу Кулбергс встречался с "Прогрессивными", а в начале следующей недели запланирована встреча с ЛПМ. Следующий раунд переговоров состоится после 4 ноября.