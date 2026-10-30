Ситуация в airBaltic накаляется: профсоюз выступил с открытым письмом и жесткими требованиями

"Это похоже на лотерею. Мы всего лишь номера в списке, и никто не объясняет, почему оказались именно на этих местах. Всю ночь и выходные нам приходится гадать, что компания решила относительно нашего будущего. В нашей работе способность безопасно выполнять обязанности – вопрос безопасности полетов, а подобные письма не дают экипажам нормально выспаться перед рейсом. Это несправедливый и непрозрачный подход", – рассказала на условиях анонимности старшая бортпроводница из Риги.