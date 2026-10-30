Ситуация в airBaltic накаляется: профсоюз выступил с открытым письмом и жесткими требованиями
За считаные дни до начала массовых увольнений в латвийской авиакомпании airBaltic среди сотрудников растет тревога. Бортпроводники получают противоречивые сообщения о своем будущем, а критерии отбора тех, кто лишится работы, остаются неясными. Латвийский авиационный профсоюз (LAA) требует от руководства компании остановить процесс и вернуться к переговорам.
В пятницу, 30 октября, Латвийский авиационный профсоюз направил открытое письмо исполнительному директору airBaltic Эрно Хильдену и председателю совета компании Андрею Мартынову. В нем организация призывает приостановить оценку сотрудников и рассылку уведомлений об увольнении до тех пор, пока стороны не согласуют прозрачные и понятные правила отбора.
По информации профсоюза, работу могут потерять около 200 бортпроводников, все они работают на рижской базе авиакомпании. При этом критерии, по которым отбирают сотрудников для увольнения, профсоюзу в письменном виде так и не предоставили. Проверить составленные компанией рейтинговые списки также невозможно.
Сотрудникам сообщили их места в списке, но не объяснили, что это значит
За два дня до предполагаемого начала рассылки уведомлений об увольнении бортпроводники получили электронные письма, в которых указывалось их место в рейтинговом списке.
В сообщениях говорилось, что некоторые сотрудники находятся близко к границе между теми, кто сохранит работу, и теми, кого уволят. Однако одновременно компания просила не делать на основании этой информации никаких выводов. По словам профсоюза, ситуация осложняется тем, что сотрудники знают свои места в списке, но не знают количества набранных баллов и точной границы, определяющей, кто останется работать.
Кроме того, ранее airBaltic утверждала, что сокращения затронут только рижскую базу и сотрудников каждой базы будут оценивать отдельно. Теперь же, как заявляет профсоюз, места бортпроводников определяются в общем списке компании, при этом конкретная граница для Риги остается неизвестной.
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"airBaltic дает бортпроводникам место в списке, но не сообщает, где проходит граница. Устанавливает сроки, но не объясняет правила. Предупреждает, а затем просит игнорировать предупреждение. Это несправедливый процесс. Он вызывает страх у людей, которые посвятили этой авиакомпании многие годы работы. Мы призываем airBaltic остановиться, сесть с нами за стол переговоров и согласовать детали, прежде чем кому-либо сообщат, что он теряет работу", – заявила председатель правления Латвийского авиационного профсоюза Даце Каваса.
На предоставление личных данных дали около 55 часов
Еще одной причиной недовольства стало письмо отдела персонала airBaltic, разосланное в четверг, 29 октября, в 17:00.
В нем бортпроводников попросили до субботы, 31 октября, 23:59 предоставить личную и семейную информацию, в том числе сведения об инвалидности и состоянии здоровья, необходимые для оценки социальных критериев.
Таким образом, на сбор документов сотрудникам отвели около 55 часов. При этом многие бортпроводники в это время находятся в рейсах, отпусках или на выходных. Кроме того, для получения некоторых сведений может потребоваться обращение в государственные учреждения, которые по выходным не работают.
В письме также содержалось предупреждение, что непредоставление информации может повлиять на место сотрудника в рейтинговом списке. Профсоюз обращает внимание, что крайний срок подачи данных совпадает с днем, когда, по информации airBaltic, бортпроводники должны начать получать решения о своем дальнейшем трудоустройстве.
В LAA считают, что такая поспешность и отсутствие прозрачных правил усиливают тревогу сотрудников и могут стать основанием для оспаривания законности увольнений в суде.
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Старшие бортпроводники не знают, понизят ли их в должности или уволят
Отдельная неопределенность возникла вокруг будущего старших бортпроводников.
По информации профсоюза, 9 октября руководство airBaltic сообщило представителям работников, что старшим бортпроводникам, оказавшимся в нижней части рейтинга, предложат продолжить работу на обычных должностях бортпроводников.
Однако в последующих сообщениях сотрудникам возможность понижения в должности уже не упоминалась. Вместо этого говорилось, что компания не сможет продолжить с ними трудовые отношения.
В результате сотрудники, находящиеся близко к границе увольнения, до сих пор не понимают, смогут ли они сохранить работу на другой должности или будут уволены.
"Это похоже на лотерею. Мы всего лишь номера в списке, и никто не объясняет, почему оказались именно на этих местах. Всю ночь и выходные нам приходится гадать, что компания решила относительно нашего будущего. В нашей работе способность безопасно выполнять обязанности – вопрос безопасности полетов, а подобные письма не дают экипажам нормально выспаться перед рейсом. Это несправедливый и непрозрачный подход", – рассказала на условиях анонимности старшая бортпроводница из Риги.
Почему сотрудникам не предлагают работу в Таллине и Вильнюсе?
Еще один вопрос касается возможности перевода увольняемых сотрудников в другие подразделения авиакомпании.
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Как указывает профсоюз, airBaltic сообщила, что в Таллине и Вильнюсе сокращение числа бортпроводников не планируется. Более того, там по-прежнему имеются свободные вакансии старших бортпроводников, а сотрудникам рижской базы, отобранным для увольнения, может быть предложен перевод.
Однако, по утверждению LAA, до сих пор неизвестно, кому именно будут предлагать эти вакансии, в какой последовательности и на каких условиях.
Профсоюз напоминает, что согласно латвийскому Закону о труде увольнение в связи с сокращением численности работников допускается только в том случае, если работодатель не может с согласия сотрудника предоставить ему другую работу на том же или другом предприятии.
Консультации по поводу коллективного увольнения начались еще 3 сентября. По мнению профсоюза, у airBaltic было достаточно времени, чтобы определить возможности перевода сотрудников. Однако вместо согласования единых правил компания решила обсуждать этот вопрос индивидуально с каждым бортпроводником.
Чего требует профсоюз?
В открытом письме руководству airBaltic профсоюз выдвинул несколько требований.
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Прежде всего LAA призывает немедленно приостановить оценку пилотов и бортпроводников, рассылку уведомлений об увольнении и индивидуальные переговоры с сотрудниками.
После этого профсоюз предлагает вернуться к совместным консультациям и письменно согласовать критерии оценки, систему начисления баллов и границы отбора для каждой базы. Также необходимо определить правила возможного понижения в должности и порядок предложения вакансий в Таллине и Вильнюсе.
Каждому сотруднику, по мнению профсоюза, должны сообщить количество набранных им баллов, а представителям работников предоставить рейтинговые списки с результатами оценки, при необходимости без указания имен. Кроме того, LAA требует установить разумный срок для предоставления документов, касающихся социальных критериев.
Только после согласования этих вопросов профсоюз предлагает переходить к индивидуальным уведомлениям об увольнении, одновременно предлагая сотрудникам другую работу там, где такая возможность существует.
Представители организации подчеркивают, что договориться с airBaltic возможно. В качестве примера они приводят уже достигнутое соглашение о едином рейтинговом списке пилотов.
"Четкие, заранее согласованные и проверяемые правила – это то, чего требует закон и чего заслуживают экипажи. Противоречивые сообщения и скрытые списки не могут служить основанием для прекращения чьей-либо карьеры", – подчеркнула Даце Каваса.
Как развивалась ситуация с увольнениями?
По информации LAA, консультации о сокращении пилотов и бортпроводников начались 3 сентября 2026 года. Уведомления в учреждения занятости Латвии и Эстонии airBaltic направила 29 сентября, однако профсоюз получил копию соответствующего документа только 7 октября.
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Государственное агентство занятости отказалось продлевать срок уведомления до 60 дней. Уже 14 октября airBaltic прекратила консультации с профсоюзом по вопросам сокращения пилотов и бортпроводников, хотя критерии отбора и методика оценки, как утверждает LAA, к тому моменту еще не были согласованы.
27 октября авиакомпания проинформировала сотрудников о методике оценки, а 29 октября потребовала от бортпроводников предоставить дополнительные личные сведения до конца дня 31 октября. Теперь профсоюз настаивает на возобновлении переговоров и приостановке процедуры увольнений до согласования всех спорных вопросов.