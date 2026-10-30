Подсчитано, какой автомобиль можно себе позволить в Латвии, получая среднюю зарплату

Семье с ребенком и средним доходом доступны автомобили стоимостью соответственно 52 100 и 55 400 евро. Жители Риги в обеих категориях могут позволить себе еще более дорогие машины. По сравнению с 2025 годом доступность автомобилей с двигателем внутреннего сгорания выросла на 1,1%, а электромобилей – почти на 20%.