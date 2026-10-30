Подсчитано, какой автомобиль можно себе позволить в Латвии, получая среднюю зарплату
В этом году возможности жителей Латвии приобрести автомобиль улучшились. Рост зарплат помог компенсировать повышение процентных ставок, а возобновление государственной поддержки заметно повысило доступность электромобилей. Об этом свидетельствует последний индекс доступности автомобилей SEB.
Купить-то можно, а потом?
Человек со средним доходом в Латвии может позволить себе автомобиль с двигателем внутреннего сгорания стоимостью около 32 500 евро, а электромобиль с учетом доступной государственной поддержки – примерно за 36 700 евро.
Семье с ребенком и средним доходом доступны автомобили стоимостью соответственно 52 100 и 55 400 евро. Жители Риги в обеих категориях могут позволить себе еще более дорогие машины. По сравнению с 2025 годом доступность автомобилей с двигателем внутреннего сгорания выросла на 1,1%, а электромобилей – почти на 20%.
Однако цена покупки – лишь часть общих расходов. Топливо или электричество, страховка, обслуживание, ремонт и снижение стоимости автомобиля могут заметно удорожить изначально выгодную покупку. Поэтому важно оценивать не только цену машины, но и расходы на ее эксплуатацию в последующие годы.
Продолжают покупать подержанные
Хотя расчеты показывают, что жители Латвии могут позволить себе новый автомобиль, на рынке по-прежнему преобладают подержанные машины.
Читайте продолжение после рекламы
Средний возраст подержанных автомобилей, впервые зарегистрированных в Латвии на имя частных лиц, за первые девять месяцев 2026 года составил почти 13 лет. Почти половину импорта подержанных машин составляют автомобили BMW, Volvo, Audi и Mercedes, средний возраст которых превышает 12 лет.
«Жители Латвии нередко выбирают подержанный автомобиль премиум-класса вместо более новой машины бюджетного или среднего класса. Поначалу низкая цена покупки может казаться привлекательной, однако расходы на ремонт старого автомобиля и его расход топлива сложнее прогнозировать, и они могут превысить первоначальную экономию», – говорят эксперты.