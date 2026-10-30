Главнокомандующий НАТО в Европе: к угрозам готовимся, но панику не поднимаем
Россия создает угрозу, но ситуацию не следует драматизировать - нужно быть стойкими и готовыми, заявил журналистам во время визита в Латвию верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич.
Говоря о риске войны с Россией и о том, к чему следует готовиться жителям стран Балтии, генерал отметил, что Россия в Украине демонстрирует готовность пытаться достичь своих политических целей с помощью насилия и войны. Он охарактеризовал насилие как непостижимое и, ссылаясь на слова президента США Дональда Трампа, подчеркнул, что эта война должна закончиться.
Гринкевич высоко оценил инициативы различных правительств по укреплению устойчивости общества. Он подчеркнул, что в Латвии и других странах восточного фланга НАТО есть опыт, на котором союзники могут учиться, как укреплять устойчивость населения и институтов.
Генерал подчеркнул, что устойчивость нужно создавать уже сейчас, до того, как она станет необходимой. Ссылаясь на используемый Трампом принцип "мир через силу", он выразил мнение, что, будучи сильными и готовясь к конфликту, можно добиться того, чтобы он вообще не произошел.
В свою очередь, отвечая на вопрос о самых насущных потребностях НАТО в защите стран Балтии, Гринкевич прежде всего подчеркнул, что альянс уже сейчас готов противостоять угрозам. В то же время он подчеркнул, что НАТО всегда стремится к совершенствованию. Учитывая стремительные темпы развития инноваций на поле боя, альянсу также необходимо постоянно внедрять новые решения, чтобы быть на шаг впереди того, что появляется в Украине и в конфликте на Ближнем Востоке, пояснил генерал.
Гринкевич подчеркнул, что в настоящее время больше всего внимания уделяется данным и алгоритмам, которые помогают их понять. Необходима архитектура данных, которая позволяет собирать информацию, полученную с датчиков, и формировать представление о поле боя, воздушном пространстве и пространстве для наземных маневров на восточном фланге НАТО, чтобы лучше реагировать на угрозы.
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Он пояснил, что это сделало бы военные действия более эффективными и помогло бы реализовать изложенную им в Варшаве "теорию победы", поэтому изначально генерал сосредоточится на архитектуре данных.