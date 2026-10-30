Главнокомандующий НАТО в Европе: к угрозам готовимся, но панику не поднимаем

В свою очередь, отвечая на вопрос о самых насущных потребностях НАТО в защите стран Балтии, Гринкевич прежде всего подчеркнул, что альянс уже сейчас готов противостоять угрозам. В то же время он подчеркнул, что НАТО всегда стремится к совершенствованию. Учитывая стремительные темпы развития инноваций на поле боя, альянсу также необходимо постоянно внедрять новые решения, чтобы быть на шаг впереди того, что появляется в Украине и в конфликте на Ближнем Востоке, пояснил генерал.