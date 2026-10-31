Газ для домохозяйств в Латвии стал дороже, чем в Литве и Эстонии

В первом полугодии 2026 года средняя цена природного газа для домохозяйств в Евросоюзе снизилась до 0,11 евро за киловатт-час. Это на 10,2% меньше, чем во втором полугодии 2025 года, и на 3,5% ниже показателя за первую половину прошлого года.