Газ для домохозяйств в Латвии стал дороже, чем в Литве и Эстонии
Фото: Shutterstock
Газохранилище в стране есть, а газ все равно дороже, чем у соседей.
В мире

Газ для домохозяйств в Латвии стал дороже, чем в Литве и Эстонии

Отдел новостей

Otkrito.lv

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В первом полугодии 2026 года газ для домохозяйств в Латвии обходился дороже, чем в Литве и Эстонии, если учитывать покупательную способность населения.

В первом полугодии 2026 года средняя цена природного газа для домохозяйств в Евросоюзе снизилась до 0,11 евро за киловатт-час. Это на 10,2% меньше, чем во втором полугодии 2025 года, и на 3,5% ниже показателя за первую половину прошлого года. 

По данным Eurostat, сезонные колебания цен вернулись к характерной для периода до энергетического кризиса динамике. Сейчас, впрочем, начинается новый кризис, но его последствия пока неясны.

В Латвии цена газа для домохозяйств, рассчитанная по стандарту покупательной способности, составила в указанный период 10,2 в PPS за 100 кВт·ч. PPS позволяет сопоставлять цены с учетом различий в уровнях цен и покупательной способности в разных странах. 

Самые высокие показатели среди стран ЕС зафиксированы в Швеции – 17,7 PPS за 100 кВт·ч, Португалии – 15,0 и Нидерландах – 13,8. Самые низкие – в Венгрии (4,3), Люксембурге (6,6) и Хорватии (6,8). 

Характерно, однако, что газ дешевле, чем в Латвии и в Литве (7,8 PPS) и в Эстонии (8,7 PPS).

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