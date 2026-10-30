Чем старше, тем беднее: что показывает статистика о жизни пенсионеров в Латвии

В целом риск бедности в Латвии за последние 10 лет снизился, особенно среди детей и молодежи, где показатели лучше, чем в среднем по Европе. В свою очередь, чем старше люди, тем выше риск бедности, и в пожилом возрасте Латвия занимает первое место в Европе, свидетельствуют данные Eurostat. Кроме того, именно в Латвии наблюдается наибольшая разница в риске бедности между детьми до шести лет и лицами старше 75 лет, сообщает Diena.