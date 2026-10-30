В Латвии сотни украинцев завершили курсы латышского языка: чему удалось научиться?

Важным результатом стало и то, что дети начали увереннее говорить по-латышски. Многие из тех, кто в начале обучения стеснялся разговаривать и боялся допустить ошибку, постепенно преодолели этот страх. Латышский язык использовался не только на занятиях, но и во время игр, командных заданий и мероприятий за пределами учебных помещений. Дети читали указатели, задавали вопросы, взаимодействовали друг с другом и совместно выполняли различные задания.