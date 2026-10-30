В Латвии сотни украинцев завершили курсы латышского языка: чему удалось научиться?
В рамках проекта Pērlītes runā latviski 2, реализованного учебным центром Pērlītes, обучение латышскому языку завершили в общей сложности 282 гражданских жителя Украины – 234 ребенка и 48 взрослых. С марта этого года в рамках проекта работали 22 учебные группы – 16 для детей и шесть для взрослых.
Цель проекта заключалась в том, чтобы помочь гражданским жителям Украины освоить и улучшить знания латышского языка, уделяя особое внимание его практическому использованию в повседневных ситуациях и тем самым способствуя интеграции участников в латвийское общество.
Во время обучения дети развивали все четыре языковых навыка – чтение, аудирование, устную и письменную речь. По оценке педагогов, к завершению курсов дети стали лучше понимать прочитанную и услышанную информацию, расширили словарный запас, научились более самостоятельно строить предложения, пересказывать услышанное и прочитанное, а также выражать свои мысли и эмоции на латышском языке.
Важным результатом стало и то, что дети начали увереннее говорить по-латышски. Многие из тех, кто в начале обучения стеснялся разговаривать и боялся допустить ошибку, постепенно преодолели этот страх. Латышский язык использовался не только на занятиях, но и во время игр, командных заданий и мероприятий за пределами учебных помещений. Дети читали указатели, задавали вопросы, взаимодействовали друг с другом и совместно выполняли различные задания.
При обучении взрослых особое внимание уделялось практическому применению языка, чтобы участники могли использовать полученные знания в повседневном общении и жизни в Латвии.
В рамках проекта обучение латышскому языку проводилось для разных возрастных групп. Учебная программа адаптировалась с учетом возраста участников и уровня их владения языком. Для детей продолжительность курсов составляла от 100 до 160 академических часов, для взрослых – 160 академических часов.