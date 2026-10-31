Спрос растет: в Латвии строят все больше жилья, рассчитанного на одну категорию населения

При поддержке Европейского фонда восстановления в Латвии строят восемь центров ухода за пожилыми людьми, приближенных к семейной среде. Два из них создают самоуправления, еще шесть – частные поставщики услуг по уходу. Всего в этих центрах планируют разместить около 850 пожилых людей. При этом сегмент современных домов и поселков для пожилых людей в Латвии все еще развит слабо.