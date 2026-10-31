Спрос растет: в Латвии строят все больше жилья, рассчитанного на одну категорию населения
В Латвии растет интерес застройщиков к созданию жилья, подходящего для пожилых людей. Эту тенденцию отмечают эксперты банка Citadele.
По данным Citadele, только в этом году банк рассмотрел проекты жилья для пожилых людей с потенциальным финансированием на несколько миллионов евро. Один из таких проектов сейчас реализуется в Риге, его стоимость составляет около 3,5 миллиона евро.
Многие проекты жилья для пожилых людей строятся и за пределами Риги, особенно в Юрмале и Валмиере. В основном создаются центры ухода и пансионаты для пожилых людей, которые наряду с проживанием предоставляют услуги ухода на дому и другие виды помощи.
Застройщики все чаще создают многофункциональные комплексы, объединяющие проживание, уход и различные услуги. Поэтому такие проекты сложнее обычных жилых зданий, что влияет и на их финансирование.
По данным Центрального статистического управления, в начале 2026 года в Латвии жили около 413 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше, или 22,4% населения. По сравнению с началом 2025 года их доля увеличилась на 0,5 процентного пункта.
Спрос на услуги долговременного ухода за пожилыми людьми уже сейчас превышает имеющееся предложение. Согласно обзору отрасли, в Риге в очереди на место в центрах ухода обычно ждут около 500–900 человек, а средний срок ожидания составляет 6–12 месяцев. Всего в стране около 12 тысяч мест для ухода, и еще примерно тысяча человек ожидает их предоставления.
При поддержке Европейского фонда восстановления в Латвии строят восемь центров ухода за пожилыми людьми, приближенных к семейной среде. Два из них создают самоуправления, еще шесть – частные поставщики услуг по уходу. Всего в этих центрах планируют разместить около 850 пожилых людей. При этом сегмент современных домов и поселков для пожилых людей в Латвии все еще развит слабо.
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В Западной Европе недвижимость для ухода за пожилыми людьми привлекает все больше внимания инвесторов. По данным международной консалтинговой компании в сфере недвижимости Jones Lang LaSalle (JLL), за 12 месяцев до июня 2026 года в европейскую недвижимость в сфере здравоохранения, включая дома ухода, инвестировали рекордные 24,1 миллиарда евро. Это более чем вдвое превышает показатель за предыдущие 12 месяцев.
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