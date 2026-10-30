В Риге задержали эстонца, подозреваемого в 15 кражах топлива с заправок

27 октября ему был присвоен статус подозреваемого по 15 эпизодам мелких краж на автозаправочных станциях, а также по факту управления транспортным средством в период действия запрета на вождение. В полиции сообщили, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В отношении задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.