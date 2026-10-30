В Риге задержали эстонца, подозреваемого в 15 кражах топлива с заправок
В Риге задержали 42-летнего гражданина Эстонии, которого подозревают в 15 эпизодах краж топлива с автозаправочных станций. Чтобы не платить за бензин, мужчина, предположительно, использовал автомобиль с поддельными регистрационными номерами.
По версии следствия, мужчина использовал автомобиль с неподходящими регистрационными номерами, чтобы скрыть свою личность. Ему предъявлены подозрения по 15 эпизодам преступлений. Уголовный процесс по фактам краж топлива на рижских автозаправках был начат 23 октября. В ходе расследования полиция получила информацию о возможной причастности к преступлениям мужчины 1984 года рождения, являющегося гражданином Эстонии.
25 октября правоохранители установили, что подозреваемый, предположительно, находится в районе Пурвциемс. Полицейские остановили автомобиль Volvo, за рулем которого находился разыскиваемый мужчина. Выяснилось также, что он управлял машиной, несмотря на действующий запрет на вождение транспортных средств.
В присутствии мужчины полицейские провели осмотр автомобиля. В салоне был обнаружен комплект государственных регистрационных номерных знаков, которые, как предполагается, использовались при совершении краж топлива. После этого мужчину задержали.
27 октября ему был присвоен статус подозреваемого по 15 эпизодам мелких краж на автозаправочных станциях, а также по факту управления транспортным средством в период действия запрета на вождение. В полиции сообщили, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В отношении задержанного избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
За совершение подобных краж латвийское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до одного года, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.
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Отдельно уголовный процесс квалифицирован по факту управления автомобилем в период действия запрета на вождение.