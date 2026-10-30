Президент Латвии призвал жителей не поддаваться ненависти и вспомнить о единстве

Независимо от повседневных политических и идеологических убеждений и взглядов на то, как правильно и хорошо жить, важно помнить о существенных убеждениях и ценностях. По словам президента, для развития государства, народа и общества в первую очередь нужно говорить и думать о том, как достичь развития и сделать страну и общество лучше.