В Лиепае завершается важный природоохранный проект
В рамках реализуемого самоуправлением Лиепаи проекта "Управление прибрежными биотопами Лиепайского озера" завершаются работы по выкашиванию камыша и водных растений. Общий бюджет проекта составляет 47 647 евро. Его на 100% обеспечивает Латвийский фонд защиты окружающей среды.
Работы проводились на Лиепайском озере – на участке от конца улицы Кунгу до конца улицы Дуналкас вдоль улицы Аматас, на отдельных участках возле смотровой башни для наблюдения за птицами в конце улицы Лауку, а также на территории от конца улицы Вайнодес вдоль улицы Слапйо до улицы Рупниецибас.
Лиепайское озеро входит в сеть «Натура 2000» и является природным заказником «Лиепайское озеро». Длительной проблемой здесь остается зарастание прибрежных участков и открытой водной поверхности камышом и другой надводной растительностью. Из-за этого сокращается площадь открытой воды, ухудшается водообмен и накапливаются органические отложения. Это негативно влияет на состояние биотопов европейского значения и функционирование экосистемы озера.
Условия проекта предусматривали полный цикл работ: выкашивание камыша и водных растений, сбор и извлечение скошенной массы из воды, а также ее вывоз с берега озера. Собранный в рамках проекта камыш доставили на площадку для зеленых отходов в Лиепае.
Вывоз скошенной растительности необходим для долгосрочного улучшения состояния экосистемы озера. Оставшиеся в воде камыш и другие растения, разлагаясь, увеличивают слой органических отложений. Вместе со скошенной растительностью из озера удаляется часть накопленных в ней питательных веществ. Это помогает уменьшить их повторное попадание в воду и дальнейшее зарастание озера.
После завершения работ по проекту управление прибрежной территорией Лиепайского озера продолжится. Проект предусматривает уход за обработанными участками в течение следующих пяти лет. В дальнейшем выкашивание, сбор и вывоз камыша и водных растений будут финансироваться из средств, запланированных и доступных для этой цели в бюджете самоуправления, чтобы сдерживать повторное зарастание озера и сохранять достигнутые результаты.
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