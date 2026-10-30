В Лиепае завершается важный природоохранный проект

После завершения работ по проекту управление прибрежной территорией Лиепайского озера продолжится. Проект предусматривает уход за обработанными участками в течение следующих пяти лет. В дальнейшем выкашивание, сбор и вывоз камыша и водных растений будут финансироваться из средств, запланированных и доступных для этой цели в бюджете самоуправления, чтобы сдерживать повторное зарастание озера и сохранять достигнутые результаты.