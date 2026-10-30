"Это блокбастер!" Престижное американское издание Variety в восторге от латвийского фильма "Уля"
Престижное американское издание Variety опубликовало большую статью об успехе фильма Виестура Кайришса "Уля" за рубежом. Издание сообщает о продаже прав на его прокат в Северной Америке, Франции, Италии и ряде других стран. Также Variety отмечает необычный художественный подход создателей фильма и огромный интерес к нему со стороны латвийских зрителей.
Издание Variety в статье с заголовком "Латвийский претендент на "Оскар" - фильм "Уля" - заключает сделки о прокате во многих странах накануне открытия Таллинского кинофестиваля: "Этот фильм - блокбастер" сообщает, что международный агент по продажам фильма B-Rated International заключил соглашения о его прокате уже в 11 странах и регионах.
Права на прокат фильма приобрели New Mountain Films в Северной Америке, Destiny во Франции, Invisible Carpet в Италии, ASFK в Словакии, Five Star Distribution в странах бывшей Югославии (Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории и Северной Македонии), Hea Film в Эстонии, GPI в Литве, Teleview на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Cinema Orion в Финляндии, 1989 в Польше и Belas Arte в Бразилии.
Международный интерес к фильму продолжает расти после его мировой премьеры в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. В ноябре "Уля" откроет 30-й Таллинский международный кинофестиваль "Черные ночи" (PÖFF), который считается одним из важнейших кинособытий Северной Европы.
В большом интервью Variety режиссер Виестур Кайришс рассказал о необычной истории создания фильма и художественных решениях. Он подчеркнул, что никогда не ставил перед собой задачу снять традиционный биографический фильм о достижениях знаменитой спортсменки. Гораздо больше его интересовали внутренний мир Ульяны Семеновой, опыт инаковости и стремление человека принять самого себя.
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"Я не думаю, что когда-либо смог бы снять милый традиционный байопик. Меня интересует авторское кино. Я, по правде, и не думаю о спорте. Я хотел рассказать историю в духе Вернера Херцога о девушке-великанше, которая живет в деревне", - признался Кайришс в интервью.
Variety особо отмечает и вклад исполнителя главной роли Карлиса Арнолда Авотса. Именно давнее желание актера сыграть легендарную баскетболистку стало отправной точкой для создания фильма. Режиссер рассказал, что сама Ульяна Семенова поддержала эту необычную идею и доверилась создателям картины.
Говоря об успехе фильма в Латвии, Кайришс отметил, что реакция зрителей превзошла все его ожидания. "По всей Латвии мы столкнулись с невероятным откликом зрителей. Такая же реакция была в Каннах, Риме и Лос-Анджелесе. Ни один из моих предыдущих фильмов не получал такого отклика", - рассказал режиссер Variety.
По мнению Кайришса, секрет успеха картины заключается в ее универсальном посыле.
"Каждый из нас борется с чем-то, что хотел бы скрыть, хотя, возможно, именно это и является лучшей частью нашей личности", - отметил он.
Фильм "Уля" выдвинут от Латвии на премию Американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший международный фильм". Его мировая премьера состоялась на Каннском кинофестивале в 2026 году, а в Латвии картина стала одним из самых заметных событий отечественного кинематографа последних лет.
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