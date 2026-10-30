"Это блокбастер!" Престижное американское издание Variety в восторге от латвийского фильма "Уля"

Права на прокат фильма приобрели New Mountain Films в Северной Америке, Destiny во Франции, Invisible Carpet в Италии, ASFK в Словакии, Five Star Distribution в странах бывшей Югославии (Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии, Черногории и Северной Македонии), Hea Film в Эстонии, GPI в Литве, Teleview на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Cinema Orion в Финляндии, 1989 в Польше и Belas Arte в Бразилии.