В Риге открыли новый мост на Кундзиньсалу: что изменится в движении с 1 ноября
В Риге открывают новый транспортный мост, который соединит улицу Твайка с Кундзиньсалой. Он должен облегчить движение грузовиков, разгрузить центр города и одновременно предоставить жителям района новые возможности для передвижения пешком и на велосипедах.
Новая инфраструктура предназначена прежде всего для улучшения движения грузового транспорта в Рижский свободный порт и обратно. Она также позволит повысить мобильность военного транспорта и перенаправить часть грузового потока в обход центра города.
Проект реализовали Рижское самоуправление совместно с Управлением Рижского свободного порта. Его общая стоимость составила 82,6 миллиона евро. Из этой суммы 23 миллиона евро выделены в виде государственной бюджетной дотации, еще 59,6 миллиона составил государственный заем. Дополнительно 4,5 миллиона евро предоставил Когезионный фонд Европейского союза.
В перспективе новый мост вместе с Восточной магистралью и переправой Даудерсала позволит перенаправить больше грузового транспорта в обход центра Риги, улучшив транспортную доступность порта и снизив нагрузку на городские улицы.
Как изменится движение с 1 ноября
С 1 ноября для движения откроют новый транспортный мост от улицы Твайка на Кундзиньсалу, а также новый портовый контрольно-пропускной пункт Delta 17 по адресу улица Уриекстес, 42. До конца 2026 года грузовой транспорт сможет въезжать на территорию порта и выезжать с нее двумя способами: по новому мосту через пункт Delta 17 или по прежнему маршруту через пункт Delta 1 на улице Уриекстес, 9. Оба контрольно-пропускных пункта будут работать круглосуточно.
Однако с 1 января 2027 года пункт Delta 1 закроют для движения на Кундзиньсалу. С этого момента весь грузовой транспорт, следующий к портовым терминалам острова и обратно, должен будет пользоваться исключительно новым мостом и пунктом Delta 17.
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Для сотрудников портовых терминалов, работающих на Кундзиньсале, сохранится и прежний маршрут через мост со стороны улицы Аптиекас. Для этого можно будет воспользоваться пунктом Delta 3 по адресу Кундзиньсала, 3-я линия, 36. Он будет открыт по рабочим дням с 6:00 до 20:00.
Через этот пункт также можно будет попасть на строительные объекты острова, предварительно согласовав доступ с Портовой полицией.
Что предусмотрели для жителей Кундзиньсалы
Новый мост будет доступен не только грузовому транспорту, но и жителям близлежащих районов.
На нем оборудована дополнительная полоса для автомобилей, поворачивающих в сторону жилой части Кундзиньсалы и выезжающих оттуда. Кроме того, построена пешеходная и велосипедная дорожка с освещением. Для бегунов предусмотрена специальная разметка.
Чтобы пешеходам и велосипедистам было удобнее пользоваться мостом, установлены три подъемника с лестницами: один со стороны улицы Твайка и два на Кундзиньсале. Они обеспечивают доступ как из жилого района, так и со стороны портовой территории.
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При этом жители по-прежнему смогут пользоваться старым мостом со стороны улицы Аптиекас для поездок в жилую часть острова.
Где будут проходить таможенный и пограничный контроль
Грузоперевозчикам важно учитывать, что открытие нового моста не означает немедленного переноса всех контрольных служб.
Пока продолжается строительство новой инфраструктуры пограничного контроля на Кундзиньсале, Государственная пограничная охрана, Таможенное управление Службы государственных доходов (VID), а также Продовольственно-ветеринарная служба продолжат работать по прежнему адресу - улица Уриекстес, 16.
Там будут проводиться пограничные проверки и таможенный контроль, а также ветеринарные, фитосанитарные проверки, контроль безопасности пищевых продуктов и непродовольственных товаров, их качества и классификации.
На улицу Уриекстес, 16 грузоперевозчикам придется направляться и в тех случаях, когда при оформлении таможенной процедуры необходимо предъявить товары таможенным органам или провести их проверку.
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При этом контроль грузов, перевозимых автомобильным транспортом, на наличие ионизирующего излучения будет осуществляться по адресу улица Уриекстес, 42.