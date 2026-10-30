В Риге открыли новый мост на Кундзиньсалу: что изменится в движении с 1 ноября

С 1 ноября для движения откроют новый транспортный мост от улицы Твайка на Кундзиньсалу, а также новый портовый контрольно-пропускной пункт Delta 17 по адресу улица Уриекстес, 42. До конца 2026 года грузовой транспорт сможет въезжать на территорию порта и выезжать с нее двумя способами: по новому мосту через пункт Delta 17 или по прежнему маршруту через пункт Delta 1 на улице Уриекстес, 9. Оба контрольно-пропускных пункта будут работать круглосуточно.