Более половины жителей Латвии признались, что они очень ждут одного шага от своего работодателя

Одновременно существенно выросли и суммы выплат. По сравнению с 2019 годом в прошлом году BTA выплатила на 60% больше возмещений за пломбирование зубов и композитные материалы, а за услуги гигиениста – почти в 2,5 раза больше. При этом число процедур по пломбированию зубов за этот период даже немного сократилось. Это свидетельствует о том, что увеличение объема выплат во многом связано с ростом цен на услуги.