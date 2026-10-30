Более половины жителей Латвии признались, что они очень ждут одного шага от своего работодателя
55% работающих ожидают от работодателя большей поддержки в оплате стоматологических услуг, чтобы сохранять хорошее самочувствие, здоровье и трудоспособность. К такому выводу пришла страховая компания BTA Baltic Insurance Company по результатам опроса.
Анализируя заявления на получение возмещений по медицинскому страхованию за последние шесть лет, BTA установила, что спрос на стоматологические услуги оставался стабильно высоким, а число обращений к гигиенисту выросло на 34%. Это связано с тем, что люди все активнее заботятся о здоровье полости рта и чаще проходят профилактические процедуры.
Одновременно существенно выросли и суммы выплат. По сравнению с 2019 годом в прошлом году BTA выплатила на 60% больше возмещений за пломбирование зубов и композитные материалы, а за услуги гигиениста – почти в 2,5 раза больше. При этом число процедур по пломбированию зубов за этот период даже немного сократилось. Это свидетельствует о том, что увеличение объема выплат во многом связано с ростом цен на услуги.
По данным страховщика, с 2019 года цена на пломбирование зуба композитным материалом выросла примерно на 65%, а средняя стоимость профессиональной гигиены полости рта – примерно на 86%.
Опрос работающих жителей Латвии подтверждает, что доступность стоматологических услуг – важный приоритет. Более половины опрошенных считают, что работодателям следует активнее помогать оплачивать стоматологические услуги, чтобы сотрудники могли сохранять хорошее самочувствие, здоровье и трудоспособность.
Среди других областей, в которых, по мнению участников опроса, нужна большая поддержка работодателей, – психическое здоровье, физическая активность и оплата дорогостоящих медицинских обследований.
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