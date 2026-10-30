Когда в Латвии похолодает? Синоптики успокоили прогнозом погоды на начало ноября
В ближайшую неделю погоду в Латвии будет определять антициклон, поэтому осадков ожидается сравнительно мало. Чаще дожди будут идти в прибрежных районах. По прогнозам синоптиков, в отдельные ночи температура воздуха опустится ниже нуля, а на некоторых участках дорог возможна гололедица.
В предстоящие выходные и понедельник небо преимущественно будет затянуто облаками. Местами возможны кратковременные дожди и морось, а также туман. Ветер будет слабым, временами ожидается полный штиль. В большинстве районов страны утром температура составит 0...+6 градусов, а в середине дня - +5...+9 градусов. В субботу сохранится немного более теплая погода.
Начиная со вторника ветер сменит направление на западное и северное. Его сила будет колебаться от слабой до достаточно сильной. Облачность станет чаще рассеиваться, хотя временами возможны кратковременные осадки.
Автомобилистам следует учитывать, что ночью и в утренние часы на отдельных участках дорог может образовываться гололедица. В некоторые ночи температура местами опустится ниже нуля. Чаще всего это ожидается в восточной части Латвии.
В наиболее теплые дни воздух будет прогреваться до +6...+11 градусов. При этом долгосрочный прогноз также не предполагает существенных погодных отклонений. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение ближайших шести недель средняя температура воздуха и количество осадков в Латвии в целом будут близки к климатической норме. Исключением станет первая неделя ноября: она ожидается заметно суше обычного.