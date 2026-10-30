Когда в Латвии похолодает? Синоптики успокоили прогнозом погоды на начало ноября

В наиболее теплые дни воздух будет прогреваться до +6...+11 градусов. При этом долгосрочный прогноз также не предполагает существенных погодных отклонений. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в течение ближайших шести недель средняя температура воздуха и количество осадков в Латвии в целом будут близки к климатической норме. Исключением станет первая неделя ноября: она ожидается заметно суше обычного.