В Германии пересчитали живущих в стране турок - у половины из них не оказалось гражданства

Около 1,5 млн из них родились в Турции и сами переехали в Германию, еще 1,2 млн родились уже в Германии. Среди переселенцев из Турции около 125 тысяч бывших трудовых мигрантов, приехавших в период с 1961 года до прекращения программы набора работников в 1973 году. В 2025 году их средний возраст составлял 78 лет.