В Германии пересчитали живущих в стране турок - у половины из них не оказалось гражданства
В 2025 году в Германии жили около 2,6 млн человек с турецкой историей миграции. Это 3,2% населения страны. Такие данные Федеральное статистическое ведомство Германии (Destatis) опубликовало к 65-й годовщине соглашения о привлечении турецких работников, заключенного 30 октября 1961 года.
Около 1,5 млн из них родились в Турции и сами переехали в Германию, еще 1,2 млн родились уже в Германии. Среди переселенцев из Турции около 125 тысяч бывших трудовых мигрантов, приехавших в период с 1961 года до прекращения программы набора работников в 1973 году. В 2025 году их средний возраст составлял 78 лет.
После прекращения набора работников миграция продолжилась: многие приезжали к семьям или создавали семьи в Германии. Среди живущих в стране выходцев из Турции почти две трети назвали семейные обстоятельства главной причиной переезда. Еще 15% указали работу, 10% – поиск убежища и международной защиты.
Сегодня люди с турецкой историей миграции – крупнейшая группа среди жителей Германии с миграционным прошлым. Немецкое гражданство есть у 48% из них. Среди родившихся в Германии потомков переселенцев этот показатель достигает 74%.
Соглашение 1961 года было заключено на фоне нехватки рабочих рук в Западной Германии и экономического кризиса в Турции. До прекращения программы в 1973 году в ФРГ приехали около 870 тысяч работников из Турции.