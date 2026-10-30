В Латвии запустили новый портал для врачей и медсестер: что он предлагает?

Одним из первых медицинских учреждений, зарегистрировавшихся на сайте, стала Рижская Восточная клиническая университетская больница. Руководитель отдела привлечения и отбора персонала больницы Элина Велпа считает, что портал станет дополнительным каналом для поиска специалистов и знакомства потенциальных сотрудников с возможностями учреждения. Она называет привлечение кадров одной из главных проблем современной системы здравоохранения. Несмотря на то что у больницы уже есть собственные инструменты и каналы поиска сотрудников, новая платформа позволит активнее обращаться и к тем специалистам, которые в данный момент самостоятельно работу не ищут.