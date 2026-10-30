В Латвии запустили новый портал для врачей и медсестер: что он предлагает?
Новый портал должен помочь больницам найти врачей и медсестер, а молодым специалистам - выбрать место работы. На одной платформе можно будет сравнивать вакансии, условия труда и дополнительные предложения работодателей.
Как сообщили в Министерстве здравоохранения (VM) агентству LETA, портал cilvekresursuagentura.lv появился по инициативе Латвийской ассоциации молодых врачей. Первые медицинские учреждения и специалисты уже зарегистрировались на платформе. Представители Министерства здравоохранения, молодых врачей и медицинских учреждений совместно обсуждали, как эффективнее привлекать специалистов на свободные рабочие места.
Новая платформа рассчитана как на работодателей, так и на потенциальных сотрудников. Медицинские учреждения смогут создавать собственные профили, публиковать актуальные и планируемые вакансии, указывать необходимую специализацию и предлагаемую нагрузку.
Кроме того, больницы смогут рассказывать об условиях работы, возможностях профессионального роста и дополнительной поддержке, которую готовы предоставить сами учреждения или муниципалитеты. Таким образом, соискатели смогут оценивать не только конкретную вакансию, но и перспективы долгосрочной работы.
Врачи, медсестры, студенты и резиденты также смогут зарегистрироваться, создать собственные профили и выбирать предложения по специализации, региону, объему занятости и другим критериям.
Для студентов и резидентов предусмотрена возможность искать места практики и работы, устанавливать контакты с медицинскими учреждениями и указывать, что они открыты для предложений работодателей. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что это поможет будущим специалистам заранее познакомиться с потенциальными работодателями и спланировать карьеру.
Представитель Латвийской ассоциации молодых врачей Рудольф Вилде считает, что портал поможет молодым медикам найти будущую работу, а медицинским учреждениям - необходимых специалистов. По его словам, соискатели смогут в одном месте сравнивать предложения больниц и муниципалитетов, а работодатели получат возможность заранее ознакомиться с информацией о потенциальных сотрудниках.
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Вилде отмечает, что больницы и самоуправления нередко готовы предлагать дополнительные бонусы и поддержку, однако узнать об этом зачастую можно только после специального запроса. Ассоциация рассчитывает, что новая платформа позволит молодым врачам получить информацию о карьерных возможностях в государственном секторе по своей специальности в одном месте.
Одним из первых медицинских учреждений, зарегистрировавшихся на сайте, стала Рижская Восточная клиническая университетская больница. Руководитель отдела привлечения и отбора персонала больницы Элина Велпа считает, что портал станет дополнительным каналом для поиска специалистов и знакомства потенциальных сотрудников с возможностями учреждения. Она называет привлечение кадров одной из главных проблем современной системы здравоохранения. Несмотря на то что у больницы уже есть собственные инструменты и каналы поиска сотрудников, новая платформа позволит активнее обращаться и к тем специалистам, которые в данный момент самостоятельно работу не ищут.