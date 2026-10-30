Сразу в 35 городах и населенных пунктах: в Латвии начинается массовое повышение тарифов на тепло
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила в ноябре повышение тарифов на теплоэнергию для 13 компаний, а снижение – для одной.
Как объясняет SPRK, рост тарифов на теплоэнергию сейчас в основном обусловлен подорожанием топлива, особенно древесных гранул и щепы. В отдельных случаях закупочные цены на гранулы выросли в два или даже в три раза, а цена щепы – более чем на 80%. Одновременно цена природного газа на мировом рынке энергоресурсов достигла самого высокого уровня за последние годы. На нее влияют геополитическая неопределенность и перебои с поставками. Изменения этих затрат отражаются на тарифах на теплоэнергию, особенно в случаях, когда компании заключают новые договоры на поставку топлива.
Перед началом отопительного сезона компании традиционно пересматривают тарифы, чтобы привести их в соответствие с фактическими затратами, поэтому осенью изменения тарифов заметнее. При этом повышение тарифа на теплоэнергию не всегда означает такое же увеличение счета за отопление. На сумму платежа существенно влияют также энергоэффективность здания и объем потребленной теплоэнергии.
"Призываем жителей обратить внимание на возможности сократить потребление теплоэнергии, а домохозяйствам с низкими доходами напоминаем о более доступном жилищном пособим в отопительном сезоне 2026/2027 года», – комментирует директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс.
Утвержденные изменения конечных тарифов на теплоэнергию в ноябре
С 1 ноября 2026 года повышенные тарифы на теплоэнергию утверждены для следующих компаний: Adven Latvia в Цесисе – 100,16 евро/МВт·ч, Baložu komunālā saimniecība в Баложи – 105,55 евро/МВт·ч, Gren Gulbene в Гулбене – 84,72 евро/МВт·ч, Dobeles enerģija в Добеле, Тервете и Кроньауце – 92,71 евро/МВт·ч, Gren Jelgava в Елгаве – 79,61 евро/МВт·ч, Jūrmalas siltums в Юрмале – 94,90 евро/МВт·ч, Kuldīgas Siltumtīkli в Кулдиге, Приедайне, Падуре, Пельчи, Ренде, Межвалде, Варме и Алсунге – 82,06 евро/МВт·ч, Olaines ūdens un siltums в Олайне, Паролайне, Яунолайне и Стуниши – 72,51 евро/МВт·ч, Jelgavas novada KU в Озолниеки – 78,93 евро/МВт·ч, в Бранке – 137,18 евро/МВт·ч, в Ане – 140,69 евро/МВт·ч, в Калнциемсе – 129,21 евро/МВт·ч, Rēzeknes siltumtīkli в Резекне – 76,95 евро/МВт·ч, Saldus komunālserviss в Салдусе, Эзере, Пампали и Намике – 105,74 евро/МВт·ч, Siltums KIM в Малпилсе, Гауе, Инчукалнсе и Рагане – 107,36 евро/МВт·ч, Valmieras ūdens в Валмиере и на площади Виестура – 87,11 евро/МВт·ч.
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С 18 ноября 2026 года повышенный тариф утвержден для компании Talsu BIO-Enerģija в Талси – 73,99 евро/МВт·ч.
С 1 ноября 2026 года пониженный тариф на теплоэнергию утвержден для компании Auces komunālie pakalpojumi в Ауце, Бене и Лиелауце – 72,46 евро/МВт·ч.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жителей Риги ждет дорогая зима: цену на отопление могут повысить уже с декабря.