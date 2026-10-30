Сразу в 35 городах и населенных пунктах: в Латвии начинается массовое повышение тарифов на тепло

Как объясняет SPRK, рост тарифов на теплоэнергию сейчас в основном обусловлен подорожанием топлива, особенно древесных гранул и щепы. В отдельных случаях закупочные цены на гранулы выросли в два или даже в три раза, а цена щепы – более чем на 80%. Одновременно цена природного газа на мировом рынке энергоресурсов достигла самого высокого уровня за последние годы. На нее влияют геополитическая неопределенность и перебои с поставками. Изменения этих затрат отражаются на тарифах на теплоэнергию, особенно в случаях, когда компании заключают новые договоры на поставку топлива.