"Нас убили!" После более чем 30 лет работы "Новая газета" прекращает существование
Одно из самых известных независимых СМИ России "Новая газета" объявила о прекращении своей деятельности после 30 лет работы. Редакция заявляет, что из-за продолжительного давления со стороны российских властей и спецслужб у нее больше нет возможности продолжать работу.
"Нас убили. 9 ноября мы погасим свет в нашем доме, где прожили 30 лет, выключим сервера и уйдем. Газеты больше нет. Российские власти и российские спецслужбы заставили редакцию прекратить работу", - говорится в заявлении "Новой газеты". Редакция подчеркивает, что вынуждена прекратить работу, оставив сотрудников без средств к существованию и под постоянной угрозой репрессий.
Решение было принято после того, как в четверг стало известно о выселении редакции из офиса в центре Москвы. Одновременно была отключена система пожертвований, с помощью которой газета получала финансовую поддержку читателей. В "Новой газете" считают, что эти действия были скоординированы с целью полностью остановить работу издания.
В последние годы деятельность газеты постепенно ограничивали. Ее сайты блокировали, издание лишили свидетельства о регистрации СМИ, а несколько журналистов подверглись обыскам, нападениям и уголовному преследованию. Главный редактор газеты, лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов, был признан "иностранным агентом".
После закрытия редакции прекратит работу и музей убитой журналистки Анны Политковской, который находился в ее бывшем рабочем кабинете. Политковская была одной из самых известных журналисток "Новой газеты". Она писала о нарушениях прав человека и войне в Чечне.
"Новая газета" была основана в 1993 году и стала одним из важнейших изданий в сфере журналистских расследований в России. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году газета прекратила выходить в печатном формате, но продолжила работу в интернете. Часть ее журналистов в эмиграции создала отдельное, формально независимое СМИ - "Новая газета Европа", которое базируется в Риге.
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"В стране ликвидированы права и свободы человека, а их защита приравнена к преступлению. Де-факто ликвидированы выборы и выборные органы власти. Ликвидированы общественные институты. Затоптаны свобода совести и человеческое достоинство. Вывернута грязными руками наизнанку частная жизнь.
Ну разве не издевательством сегодня звучит 29-я статья Конституции: "цензура запрещается"? Суд уничтожен вместе с законом и правом. Наличие убеждений — теперь госизмена.
Но измена — это когда государство изменяет собственной Конституции. И эта измена — длящееся преступление, которое сейчас происходит на глазах всего мира.
Все эти годы мы писали именно об этом. Пока могли. Поэтому нас и убили. Спасибо всем, кто нас слушал", - такими словами редакция завершает свое прощальное обращение.