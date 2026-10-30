"Нас убили!" После более чем 30 лет работы "Новая газета" прекращает существование

"Новая газета" была основана в 1993 году и стала одним из важнейших изданий в сфере журналистских расследований в России. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году газета прекратила выходить в печатном формате, но продолжила работу в интернете. Часть ее журналистов в эмиграции создала отдельное, формально независимое СМИ - "Новая газета Европа", которое базируется в Риге.