Крупнейшая кража криптовалюты в истории? Binance сообщила о масштабном взломе
Крупнейшая криптовалютная биржа мира столкнулась с масштабной хакерской атакой. Предполагаемый ущерб может составить 6,3 миллиарда долларов, а инцидент уже называют потенциально крупнейшей кражей криптовалюты в истории.
Представители Binance заявили, что предпринимают усилия для блокировки похищенных средств. На данный момент компании удалось установить местонахождение криптовалюты на сумму около трех миллиардов долларов.
Соосновательница Binance И Хэ сообщила, что причиной инцидента мог стать взлом ноутбука инженера, отвечавшего за разработку программного обеспечения и техническую поддержку. По ее словам, злоумышленник получил доступ к контейнеру сервиса, что позволило ему инициировать несанкционированные транзакции для вывода средств.
И Хэ также подчеркнула, что Binance компенсирует клиентам все понесенные убытки. Однако в качестве меры предосторожности компания временно приостановит все операции по внесению и выводу средств на время проведения проверок. Таким образом, пользователям биржи придется подождать, пока специалисты завершат расследование инцидента и проверят безопасность системы.