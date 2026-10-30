Крупнейшая кража криптовалюты в истории? Binance сообщила о масштабном взломе

И Хэ также подчеркнула, что Binance компенсирует клиентам все понесенные убытки. Однако в качестве меры предосторожности компания временно приостановит все операции по внесению и выводу средств на время проведения проверок. Таким образом, пользователям биржи придется подождать, пока специалисты завершат расследование инцидента и проверят безопасность системы.