В Иманте откроется крупнейший в Латвии гипермаркет известной сети
В первой половине 2027 года в рижском торговом центре Imanta откроется крупнейший в Латвии магазин сети top! – гипермаркет нового формата top! HYPER. Его общая площадь превысит 2700 квадратных метров. Однако это не единственные перемены, которые ждут торговый центр: масштабную реконструкцию планируют и на Имантском рынке.
Новый гипермаркет станет одним из основных арендаторов торгового центра Imanta, расположенного на проспекте Курземес, 3. Общая площадь магазина превысит 2700 квадратных метров, из которых 1900 квадратных метров займут торговые залы.
Это будет самый большой магазин сети top! в Латвии. Он заметно отличается от привычного формата небольших продуктовых магазинов этой сети. Основной акцент сделают на продаже продуктов питания, тогда как непродовольственные товары будут занимать значительно меньшую часть ассортимента.
Что будут продавать в новом гипермаркете?
По информации компании, в top! HYPER планируется представить расширенный ассортимент продуктов питания, включая товары местных и региональных производителей.
В магазине обещают оборудовать отделы со свежим мясом, рыбой и морепродуктами. Кроме того, там будут продавать готовые блюда, кулинарную продукцию собственного производства, выпечку и кондитерские изделия, которые будут готовить непосредственно в магазине.
В ассортимент также войдут замороженные продукты, деликатесы, различные напитки и вина. Отдельное место займут товары западноевропейских производителей, которые, по утверждению компании, пока не представлены в других магазинах Латвии. Предполагается, что в новом гипермаркете будут продавать и латвийское органическое мясо производителя Lielmaņi.
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В компании также сообщили, что магазин оборудуют энергоэффективной техникой, а его торговое пространство организуют таким образом, чтобы покупателям было проще ориентироваться среди товаров.
Имантский рынок ждет масштабная реконструкция
Открытие гипермаркета станет лишь частью более крупных изменений в торговом центре Imanta. Одновременно планируется реконструкция и модернизация расположенного здесь Имантского рынка (Imantas tirgus), который работает уже более семи лет.
Владелец рынка Эрикс Эртманис сообщил, что проект предусматривает обновление инфраструктуры при сохранении привычного формата торговли, в том числе продукции местных фермеров.
По его словам, цель реконструкции – объединить традиционный рынок с современной торговой инфраструктурой. Предполагается, что после обновления у посетителей появится больше возможностей для покупок в одном месте.
При этом конкретные сроки начала и завершения реконструкции рынка пока не называются. Не уточняется и то, продолжит ли он работать в обычном режиме во время строительных работ.
В торговом центре появятся и другие магазины
Помимо открытия top! HYPER и реконструкции рынка, руководство торгового центра Imanta планирует расширить количество арендаторов.
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Директор торгового центра Байба Риекстиня сообщила, что уже заключены новые договоры с несколькими компаниями. Однако названия будущих магазинов и других арендаторов пока не раскрываются. Информацию обещают обнародовать постепенно.
Точная дата открытия top! HYPER пока не объявлена. Известно лишь, что первых покупателей планируют принять в первой половине 2027 года.