Стоит ли называть Путина крысой? США попросили страны Балтии умерить риторику в отношении России
США попросили страны Балтии умерить публичную риторику в отношении России. В Пентагоне считают, что резкие заявления европейских политиков могут подрывать безопасность Европы, сообщает Reuters.
Представители Пентагона в последние недели обращались к нескольким странам НАТО с просьбой смягчить публичные высказывания об угрозе со стороны России. По мнению американских военных чиновников, некоторые заявления европейских лидеров и представителей властей могут подрывать безопасность европейского континента. Об этом агентству Reuters сообщили четыре человека, знакомые с ситуацией. Среди стран, получивших такие рекомендации, оказались Латвия, Литва и Эстония. Источники говорили на условиях анонимности. Неизвестно, направляли ли аналогичные послания другим европейским правительствам.
Обращение Вашингтона прозвучало на фоне возобновления администрацией Дональда Трампа усилий по достижению договоренности о прекращении полномасштабной войны в Украине, которая вступила уже в пятый год. Новая дипломатическая инициатива предполагает сочетание стимулов для России, в том числе возможного смягчения санкций, и давления на Украину с целью добиться прекращения ударов по российской энергетической инфраструктуре.
По словам одного из источников, внимание американских чиновников привлекли, в частности, заявления европейских лидеров о том, что Россия оказалась загнана в угол и прибегает к все более отчаянным мерам на фоне замедления своего наступления в Украине. Источники агентства, среди которых трое европейских чиновников и один американский представитель, подчеркнули, что рекомендации передавались без конфронтации.
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Европа должна избегать "провоцирования" России
Обращения Пентагона отражают разногласия внутри НАТО относительно того, как публично говорить об угрозе со стороны России, которая становится все более настойчивой в своих действиях. Часть западных чиновников полагает, что постоянное подчеркивание российской угрозы может играть на руку Кремлю. По их мнению, Москва стремится сеять страх и ослаблять поддержку Украины.
Другие считают, что европейские правительства, напротив, должны открыто говорить об опасности, чтобы объяснять своим гражданам необходимость жертв и дополнительных расходов ради сдерживания России. Особенно актуальным это становится на фоне предполагаемого расширения российской кампании диверсий на территории Европы. Москва отрицает причастность к подобным действиям.
Один из собеседников Reuters рассказал, что во время недавней беседы с представителем одной из стран Балтии Колби заявил: не следует "тыкать палкой" в Россию.
В качестве примера неудачной риторики он привел публичные заявления европейцев о том, что Россия оказалась "загнана в угол, как крыса". Неизвестно, какое именно высказывание имел в виду американский чиновник. Однако в конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал Владимира Путина "крысой, загнанной в угол". Тогда он предположил, что российский лидер прибегает к диверсиям в Европе, поскольку Россия все больше увязает в войне против Украины.
"Мы помогаем вам. Американцы рядом. Просто не шумите. Не привлекайте к себе внимания", - так другой европейский чиновник описал недавние частные обращения представителей Пентагона.
Министерства обороны Латвии, Литвы и Эстонии не ответили на запросы Reuters. В НАТО также отказались от комментариев. Представитель Пентагона, которого Reuters попросило прокомментировать эту информацию, ответил: "Частные разговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения".