Стоит ли называть Путина крысой? США попросили страны Балтии умерить риторику в отношении России

В качестве примера неудачной риторики он привел публичные заявления европейцев о том, что Россия оказалась "загнана в угол, как крыса". Неизвестно, какое именно высказывание имел в виду американский чиновник. Однако в конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал Владимира Путина "крысой, загнанной в угол". Тогда он предположил, что российский лидер прибегает к диверсиям в Европе, поскольку Россия все больше увязает в войне против Украины.