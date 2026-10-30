Им известно ваше имя, персональный код и номер машины: в Латвии предупреждают об опасных SMS от мошенников
Мошенники в Латвии становятся все изобретательнее, а их сообщения – все убедительнее. Теперь в поддельных SMS могут указывать настоящее имя человека, его персональный код и даже регистрационный номер автомобиля. Из-за этого отличить мошенническое сообщение от настоящего становится гораздо сложнее, предупреждают специалисты по кибербезопасности.
Только за сентябрь система безопасности Antivīruss Plus оператора мобильной связи Bite Latvija заблокировала 70,6 миллиона киберугроз. Почти 27 миллионов из них были связаны с фишингом – попытками обманным путем получить личные данные, пароли или платежную информацию пользователей.
Особую тревогу у специалистов вызывает SMS-мошенничество, когда преступники рассылают сообщения от имени государственных учреждений. В таких SMS людей могут предупреждать о якобы неоплаченных штрафах, задолженностях или других нарушениях, требуя срочно перейти по ссылке и произвести оплату.
Почему мошеннические SMS становятся все убедительнее?
Ситуацию осложняют утечки персональных данных. Информация, оказавшаяся в руках преступников, позволяет им создавать сообщения, которые выглядят так, будто действительно отправлены государственным учреждением.
Одним из примеров стал августовский кибератакующий инцидент, затронувший Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD). После него вновь обострилась проблема мошеннических SMS, рассылаемых от имени учреждения.
В подобных сообщениях людям сообщают о якобы неоплаченных штрафах за нарушение правил дорожного движения или неправильную парковку. Такие схемы существовали и раньше, однако утечки персональных данных позволяют злоумышленникам делать обман гораздо более правдоподобным.
Международная компания в сфере кибербезопасности Whalebone даже включила августовскую кибератаку на CSDD в свой сентябрьский обзор, назвав ее одним из наиболее заметных инцидентов в странах Балтии и Северной Европы.
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38 киберугроз на каждого жителя Латвии
Руководитель процессов внутренней безопасности Bite Latvija Херманис Эриньш обращает внимание на масштабы проблемы.
"Количество заблокированных в сентябре киберугроз настолько велико, что, если сравнить его с численностью населения Латвии, получится в среднем 38 угроз на одного жителя за месяц. Это сравнение наглядно показывает масштаб проблемы, однако особенно тревожны возможности, которые открывают перед преступниками утечки персональных данных", – объясняет специалист.
При этом речь идет о статистическом сравнении, а не о том, что каждый житель страны действительно столкнулся с 38 мошенническими атаками.
По словам Эриньша, сообщения от имени государственных учреждений сами по себе не являются чем-то новым. Но если в SMS указаны настоящее имя получателя, его персональный код или регистрационный номер автомобиля, вероятность того, что человек поверит мошенникам, значительно возрастает.
"Люди должны понимать, что даже точная личная информация в SMS не гарантирует подлинность сообщения", – предупреждает эксперт.
Как работает схема обмана?
Чаще всего мошенники пытаются заставить человека действовать немедленно. Например, в сообщении говорится, что у него есть неоплаченный штраф, который необходимо срочно погасить, иначе сумма увеличится или последуют дополнительные санкции.
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К SMS прилагается ссылка, ведущая на поддельный сайт. Внешне он может практически не отличаться от официального портала государственного учреждения: похожее оформление, логотипы, привычные разделы и форма оплаты. На такой странице человеку предлагают ввести персональные данные, номер банковской карты или информацию для доступа к интернет-банку. Именно этого и добиваются преступники.
Особенно опасно, если мошенники используют реальные сведения о получателе. Увидев свое имя, персональный код или номер автомобиля, человек может решить, что сообщение действительно отправлено государственным учреждением, и не задуматься о проверке.
Как не попасться на уловку мошенников?
Главное правило, на котором настаивают специалисты, – не переходить по ссылкам из подозрительных SMS, даже если сообщение содержит достоверные личные данные.
"Цель мошенников – добиться того, чтобы человек поверил полученному сообщению и начал действовать, не проверив информацию. Поэтому, даже если в SMS указаны точные персональные данные, не следует открывать прикрепленную ссылку", – подчеркивает Эриньш.
Если в сообщении говорится о штрафе, задолженности или необходимости внести платеж, информацию следует самостоятельно проверить на официальном сайте соответствующего учреждения. При этом адрес сайта нужно ввести в браузере вручную, а не переходить по ссылке из SMS.
Дополнительную защиту могут обеспечить антивирусные программы и другие решения для мобильных устройств, способные блокировать доступ к мошенническим сайтам. Также специалисты рекомендуют регулярно обновлять программное обеспечение телефона.
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Что делать, если данные уже попали к мошенникам?
Если человек уже перешел по подозрительной ссылке и ввел данные банковской карты или интернет-банка, действовать необходимо незамедлительно.
Прежде всего следует связаться со своим банком, сообщить о возможной компрометации данных и попросить заблокировать карту или доступ к счету, если это необходимо. Кроме того, о случившемся нужно сообщить в Государственную полицию.
Специалисты напоминают: современные мошенники используют не только психологическое давление, но и реальные персональные данные, полученные в результате утечек. Поэтому наличие в SMS точного имени, персонального кода или номера автомобиля больше нельзя считать доказательством того, что сообщение настоящее.