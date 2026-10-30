Им известно ваше имя, персональный код и номер машины: в Латвии предупреждают об опасных SMS от мошенников

По словам Эриньша, сообщения от имени государственных учреждений сами по себе не являются чем-то новым. Но если в SMS указаны настоящее имя получателя, его персональный код или регистрационный номер автомобиля, вероятность того, что человек поверит мошенникам, значительно возрастает.