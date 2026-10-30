Латвийские продавцы расказали, какие маски чаще всего покупают на предстоящий Хэллоуин
По мере приближения Хэллоуина резко вырос спрос на праздничные костюмы, маски и тематические аксессуары, свидетельствуют данные интернет-магазина 220.lv. Особым спросом пользуется знаменитая маска из голливудского фильма ужасов.
В этом году жители Латвии особенно часто выбирают культовую маску из фильма ужасов "Крик". Популярными остаются и классические костюмы ведьм и волшебников. В среднем за один товар для Хэллоуина покупатели платят 14 евро.
В этом году среди самых популярных масок для Хэллоуина также набор с игрушечным ножом, маски с клювом, вдохновленные образом средневековых чумных докторов, а также различные светодиодные маски.
Среди популярных костюмов и аксессуаров – плащи ведьм и волшебников, костюмы Гарри Поттера, плащи с капюшоном и костюмы зомби-мясника. В этом году покупатели также активно выбирают имитации шприцев, чтобы дополнить костюм.
Растет также интерес и к праздничным украшениям и аксессуарам. В этом году среди самых востребованных украшений – тематические декоративные ленты, наборы шаров и мини-ведерок, наборы для украшения тыкв, а также силиконовые формы для выпечки тематических угощений.