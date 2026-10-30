Евросоюз выбрал Латвию для реализации особого оборонного проекта

"Безопасность Европы начинается с нашей способности действовать сообща и решительно. От укрепления противовоздушной обороны и противодействия растущей угрозе беспилотников до развития инноваций и более тесного сотрудничества с Украиной и НАТО – мы должны целенаправленно инвестировать, развивать оборонные возможности и научиться превращать инновации в практические решения. Наша свобода и демократические ценности не являются чем-то само собой разумеющимся. Они требуют постоянной готовности, решительных действий и непоколебимой солидарности", – подчеркнул Домбровскис.