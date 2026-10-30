Евросоюз выбрал Латвию для реализации особого оборонного проекта
В пятницу, 30 октября, еврокомиссар по вопросам экономики и производительности, а также реализации и упрощения законодательства Валдис Домбровскис от имени Европейского союза (ЕС) объявил о создании двух европейских центров беспилотных технологий – в Латвии и Нидерландах. Латвийский проект будет сосредоточен на наземных и воздушных беспилотниках, а также технологиях противодействия дронам. В свою очередь, пилотный проект в Нидерландах будет направлен на обеспечение безопасности морских акваторий и морского дна, а также развитие беспилотных морских систем.
"Безопасность Европы начинается с нашей способности действовать сообща и решительно. От укрепления противовоздушной обороны и противодействия растущей угрозе беспилотников до развития инноваций и более тесного сотрудничества с Украиной и НАТО – мы должны целенаправленно инвестировать, развивать оборонные возможности и научиться превращать инновации в практические решения. Наша свобода и демократические ценности не являются чем-то само собой разумеющимся. Они требуют постоянной готовности, решительных действий и непоколебимой солидарности", – подчеркнул Домбровскис.
Планируемый в Латвии центр беспилотных технологий предоставит возможности для разработки и испытания решений, предназначенных для обнаружения, отслеживания и нейтрализации беспилотных воздушных и наземных систем. Особое внимание будет уделяться эффективности технологий, их совместимости и способности реагировать на быстро меняющиеся угрозы безопасности.
Испытания на военном полигоне "Селия" позволят оценивать работу новых технологий в реальных условиях эксплуатации и проверять их соответствие потребностям вооруженных сил. Такой подход будет способствовать более тесному сотрудничеству между разработчиками технологий и теми, кто непосредственно их использует, а также поможет ускорить внедрение инновационных решений в оборонной сфере.
Центр станет частью масштабного европейского проекта
Латвийский центр беспилотных технологий связан с проектом Европейского союза Drone and Counter-Drone European Resolve (DECODER), направленным на развитие беспилотных систем и средств противодействия дронам, отвечающих потребностям европейских стран.
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Проект также предусматривает расширение производственных мощностей оборонной промышленности, развитие технологических решений и повышение совместимости различных систем.
DECODER входит в число европейских оборонных проектов, представляющих общий интерес для стран ЕС. Для его реализации планируется использовать инструменты поддержки Евросоюза. Создание центров беспилотных технологий станет одним из направлений проекта, позволяющим теснее связать разработку новых решений с их практическими испытаниями и последующим внедрением в вооруженных силах.
Латвия станет одной из ключевых участниц европейской инициативы
Создание центров беспилотных технологий в Латвии и Нидерландах станет первым шагом к формированию более широкой европейской сети подобных объектов. Ее цель – объединить опыт и возможности государств ЕС, оборонной промышленности, научно-исследовательских организаций, предприятий и вооруженных сил для разработки, испытания и практического внедрения новых технологий.
Важную роль будет играть создание единых и согласованных методов испытаний и оценки беспилотных систем. Это позволит точнее определять возможности различных технологий, проверять их совместимость и облегчать их использование вооруженными силами разных государств.
Инициатива также предусматривает укрепление сотрудничества между Европейским союзом и НАТО. Планируется эффективно использовать возможности обеих организаций, избегая ненужного дублирования работы.
Участие Латвии в качестве одного из руководителей инициативы укрепит ее роль в развитии европейских оборонных технологий и будет способствовать созданию и испытанию инновационных решений, отвечающих современным требованиям безопасности.