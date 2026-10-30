Время пришло: латвийских автоводителей призвали установить на своих машинах зимние шины
Latvijas Valsts ceļi призывает водителей с наступлением переменчивой погоды своевременно установить на автомобили зимние шины. Уже в ноябре по ночам температура воздуха местами может опускаться до нуля и ниже, а по утрам на дорогах может образовываться гололедица.
Условия движения в разных регионах Латвии могут различаться: если в окрестностях Риги ночью температура оставалась выше нуля, то в Северном Видземе она могла опуститься ниже нуля, и соответствующие участки дорог будут обледеневшими. Поэтому при планировании маршрутов водителей призывают следить за прогнозами погоды.
При понижении температуры воздуха и ее колебаниях около нуля водителям необходимо менять манеру вождения с учетом погодных условий и возможной гололедицы. Быстрее всего лед образуется на мостах и путепроводах, а также вблизи водоемов. Работы по содержанию дорог позволяют по мере возможности улучшать условия движения, однако устранить характерные для осени и зимы погодные явления невозможно.
Учитывая колебания температуры, LVC рекомендует заблаговременно установить на транспортные средства зимние шины, не дожидаясь даты, когда это требование станет обязательным. Менять летние шины на зимние рекомендуется, когда температура воздуха опускается до +5…+7 °C и возможны заморозки.
При низких температурах резина летних шин становится слишком твердой и теряет эластичность, из-за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием и увеличивается тормозной путь. Согласно нормативным актам, с 1 декабря по 1 марта автомобили и автобусы, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для использования на снегу или льду и имеющими маркировку в виде горы со снежинкой.
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