Время пришло: латвийских автоводителей призвали установить на своих машинах зимние шины

При низких температурах резина летних шин становится слишком твердой и теряет эластичность, из-за чего ухудшается сцепление с дорожным покрытием и увеличивается тормозной путь. Согласно нормативным актам, с 1 декабря по 1 марта автомобили и автобусы, полная масса которых не превышает 3,5 тонны, должны быть оснащены зимними шинами, специально предназначенными для использования на снегу или льду и имеющими маркировку в виде горы со снежинкой.