Много интересного кроме Риги - почему Латвия проигрывает Эстонии "битву" за туристов

Также руководитель ассоциации выразила сожаление, что страны Балтии не могут действовать сообща в туристическом маркетинге. "Мне очень жаль, что три страны Балтии не могут работать вместе. Не знаю, каковы соображения и насколько это связано с отношением двух других стран, но вместе мы могли бы достичь гораздо лучших результатов, особенно на дальних рынках. Если каждая страна Балтии отдельно рассказывает о своих праздниках песни, банях и черном хлебе, то, слушая презентацию уже второй страны, кажется, что слышишь одно и то же", - признала Зиемеле, добавив, что в свое время проводились совместные маркетинговые мероприятия как в Японии, так и в Англии.