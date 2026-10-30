Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:09
В пятницу в Латвии ожидаются дожди, местами возможны сильные ливни и грозы
В пятницу местами в Латвии - главным образом в Видземе - пройдут кратковременные дожди, а со второй половины дня осадки ожидаются на большей части территории страны, к тому же местами в Видземе дожди будут сильными и возможна гроза, прогнозируют синоптики.
Солнце будет выглядывать из-за облаков, воздух прогреется до +8..+12 градусов. Будет дуть слабый до умеренного западный ветер.
В Риге осадки ожидаются в основном во второй половине дня и вечером, возможны ливни. Слабый юго-западный ветер сменится северо-западным. В середине дня воздух прогреется до +11, +12 градусов.