Жителей Риги ждет дорогая зима: цену на отопление могут повысить уже с декабря

Компания Rīgas siltums подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект изменений тарифа на теплоэнергию. Он предусматривает, что с 1 декабря тариф на теплоэнергию составит 96,33 евро за мегаватт-час (евро/МВтч) без налога на добавленную стоимость, таким образом, тариф будет на 16% выше, чем в предыдущем отопительном сезоне, и на 19% выше, чем действующий в настоящее время тариф, а именно 80,96 евро за МВтч.