Жителей Риги ждет дорогая зима: цену на отопление могут повысить уже с декабря
С 1 декабря тариф на теплоэнергию Rīgas siltums планируется повысить на 19%, сообщил руководитель отдела стратегических коммуникаций предприятия Иво Валдовскис.
Компания Rīgas siltums подала в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) проект изменений тарифа на теплоэнергию. Он предусматривает, что с 1 декабря тариф на теплоэнергию составит 96,33 евро за мегаватт-час (евро/МВтч) без налога на добавленную стоимость, таким образом, тариф будет на 16% выше, чем в предыдущем отопительном сезоне, и на 19% выше, чем действующий в настоящее время тариф, а именно 80,96 евро за МВтч.
Председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш отмечает, что подорожание энергоресурсов является существенным, и полностью устранить его влияние на тариф невозможно. По сравнению с предыдущим годом цена на природный газ уже выросла на 200%, биомасса подорожала примерно на 50%, выросли и цены на электроэнергию. Эти ресурсы составляют около 70% от затрат в тарифе на теплоэнергию.
Ранее предприятие прогнозировало, что с декабря тариф на теплоэнергию в Риге может увеличиться на 20-30%, однако удалось ограничить рост тарифа до 16% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, сказал Калниньш.
Он подчеркивает, что на изменения тарифа напрямую влияют цены на энергоресурсы, особенно динамика цен на природный газ, которая по-прежнему является восходящей и нестабильной. За последние полгода, с ростом геополитической напряженности в регионе Ближнего Востока, цены на природный газ значительно выросли, создавая дополнительное давление на затраты на производство теплоэнергии, отмечает Калниньш.
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На предприятии утверждают, что, как и перед предыдущим отопительным сезоном, в этом году Rīgas siltums также реализовало ряд мер, чтобы по возможности ограничить влияние колебаний цен на энергоресурсы на тариф. В соответствии со стратегией закупки топлива предприятие закупало природный газ постепенно и своевременно, тем самым диверсифицируя риски и уменьшая возможное влияние событий в регионе Ближнего Востока на затраты на теплоснабжение Риги.
В сотрудничестве с Министерством климата и энергетики предприятие разработало решение, которое предусматривает отвязку цены на теплоэнергию из биотоплива в рыночной зоне от колебаний цен на природный газ путем установления максимальной закупочной цены на теплоэнергию. Потолок цен на теплоэнергию установлен в соответствии с изменениями в Законе об энергетике.
Введена также трехчасовая закупка теплоэнергии, которая позволяет когенерационным станциям более эффективно использовать произведенную теплоэнергию в периоды, когда условия на рынке электроэнергии для этого благоприятны, способствуя развитию более гибкого рынка.
Готовясь к новому отопительному сезону, предприятие провело закупки природного газа и договорилось с Latvenergo о закупках теплоэнергии.
Все эти меры помогли уменьшить влияние роста затрат и добиться того, чтобы рост тарифа был ниже прогнозируемого, отмечает Валдовскис.