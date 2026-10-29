Умер легендарный актер Патрик Стюарт - капитан Пикард из "Звездного пути" и профессор Икс из "Людей Икс"

О смерти актера 29 октября сообщила его представительница Келли Буш Новак. Стюарт умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких. По ее словам, это произошло после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. "Он находился в теплых объятиях семьи и друзей, окруженный живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и той глубокой любовью, которую он пробуждал в людях на протяжении всей своей жизни", - говорится в сообщении представительницы актера.