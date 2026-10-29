Умер легендарный актер Патрик Стюарт - капитан Пикард из "Звездного пути" и профессор Икс из "Людей Икс"
На 87-м году жизни скончался британский актер сэр Патрик Стюарт, получивший мировую известность благодаря ролям капитана Жан-Люка Пикара в фантастической франшизе "Звездный путь" и профессора Чарльза Ксавьера в фильмах о Людях Икс.
О смерти актера 29 октября сообщила его представительница Келли Буш Новак. Стюарт умер 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении близких. По ее словам, это произошло после непродолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. "Он находился в теплых объятиях семьи и друзей, окруженный живой музыкой, молитвами, слезами, смехом и той глубокой любовью, которую он пробуждал в людях на протяжении всей своей жизни", - говорится в сообщении представительницы актера.
Патрик Стюарт родился 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилд. Его актерская карьера началась в театре в конце 1950-х годов. Впоследствии он стал одним из ведущих британских театральных актеров, много лет работал в Королевской шекспировской компании и исполнял роли в постановках по произведениям Уильяма Шекспира.
Настоящая мировая известность пришла к нему в конце 1980-х годов, когда Стюарт получил роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". Он играл командира звездолета "Энтерпрайз" на протяжении всех семи сезонов сериала, а затем вернулся к этому персонажу в полнометражных фильмах и отдельном сериале "Звездный путь: Пикар".
Еще одну культовую роль актер получил в начале 2000-х годов, сыграв профессора Чарльза Ксавьера, также известного как профессор Икс, в кинофраншизе "Люди Икс". Этого персонажа Стюарт воплощал на экране более двух десятилетий.
За свою многолетнюю карьеру актер получил множество наград и номинаций, в том числе премию "Грэмми". В 2010 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за заслуги перед драматическим искусством.