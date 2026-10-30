Новые правила оформления ДТП: когда можно уехать, не дожидаясь полиции, а когда ее вызов обязателен
Сейм утвердил новые правила оформления аварий - в девяти случаях сообщить о происшествии будет обязательно, но иногда можно заполнить согласованное извещение и уехать.
Сейм Латвии в четверг принял поправки к Закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители обязаны сообщать о дорожно-транспортном происшествии Государственной полиции. Одновременно расширяются возможности оформления согласованного извещения об аварии.
Изменения призваны эффективнее использовать ресурсы полиции и упростить действия участников ДТП. В дальнейшем полицейские смогут дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать водителей, как лучше поступить в конкретной ситуации. Возможность электронного заполнения согласованного извещения считается удобным решением для участников аварии. Передача данных о происшествии непосредственно в электронную информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств предусмотрена также в Эстонии и Литве.
До сих пор действовавшие правила создавали неудобства как для водителей, непосредственно участвовавших в аварии, так и для остальных участников дорожного движения. Поэтому критерии обязательного вызова полиции пересмотрели и определили более четкий порядок действий после ДТП.
В каких случаях нужно обязательно сообщать полиции
Согласно поправкам, водители должны будут обязательно сообщать о происшествии Государственной полиции в девяти случаях:
- В ДТП пострадал человек.
- Транспортному средству причинены существенные повреждения.
- В аварии участвовали более двух транспортных средств.
- Повреждено имущество третьего лица. При этом другой автомобиль, участвовавший в ДТП, не считается имуществом третьего лица только на том основании, что его владелец не находился за рулем.
- Поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия.
- Повреждена дорожная инфраструктура.
- Пострадало дикое животное.
- Есть подозрение, что кто-либо из водителей находился в состоянии опьянения.
- Участники аварии не могут договориться об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП.
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Расширение перечня случаев, когда необходимо сообщать о ДТП, призвано защитить имущественные интересы третьих лиц и владельцев поврежденных автомобилей, водители которых отсутствуют на месте происшествия. Также изменения должны помочь предотвратить угрозы безопасности дорожного движения и уклонение от ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.
При этом решение о необходимости выезда полицейских на место аварии будет принимать Государственная полиция.
Когда можно будет оформить извещение и уехать
Поправки расширяют возможности заполнения согласованного извещения о ДТП. Даже если в аварии участвовали более двух транспортных средств, водители смогут оформить извещения и покинуть место происшествия, если Государственная полиция не дала других указаний.
В таких случаях полиция сможет дистанционно оценить обстоятельства аварии, решить, требуется ли выезд сотрудников, и проконсультировать водителей по заполнению документов.