Новые правила оформления ДТП: когда можно уехать, не дожидаясь полиции, а когда ее вызов обязателен

Изменения призваны эффективнее использовать ресурсы полиции и упростить действия участников ДТП. В дальнейшем полицейские смогут дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать водителей, как лучше поступить в конкретной ситуации. Возможность электронного заполнения согласованного извещения считается удобным решением для участников аварии. Передача данных о происшествии непосредственно в электронную информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств предусмотрена также в Эстонии и Литве.