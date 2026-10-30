Новые правила оформления ДТП: когда можно уехать, не дожидаясь полиции, а когда ее вызов обязателен
Фото: Shutterstock
Сейм упростил оформление аварий.
В Латвии

Новые правила оформления ДТП: когда можно уехать, не дожидаясь полиции, а когда ее вызов обязателен

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Сейм утвердил новые правила оформления аварий - в девяти случаях сообщить о происшествии будет обязательно, но иногда можно заполнить согласованное извещение и уехать.

Сейм Латвии в четверг принял поправки к Закону о дорожном движении, которые уточняют, в каких случаях водители обязаны сообщать о дорожно-транспортном происшествии Государственной полиции. Одновременно расширяются возможности оформления согласованного извещения об аварии.

Изменения призваны эффективнее использовать ресурсы полиции и упростить действия участников ДТП. В дальнейшем полицейские смогут дистанционно оценивать обстоятельства происшествия и консультировать водителей, как лучше поступить в конкретной ситуации. Возможность электронного заполнения согласованного извещения считается удобным решением для участников аварии. Передача данных о происшествии непосредственно в электронную информационную систему обязательного страхования гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств предусмотрена также в Эстонии и Литве.

До сих пор действовавшие правила создавали неудобства как для водителей, непосредственно участвовавших в аварии, так и для остальных участников дорожного движения. Поэтому критерии обязательного вызова полиции пересмотрели и определили более четкий порядок действий после ДТП.

В каких случаях нужно обязательно сообщать полиции

Согласно поправкам, водители должны будут обязательно сообщать о происшествии Государственной полиции в девяти случаях:

  1. В ДТП пострадал человек.
  2. Транспортному средству причинены существенные повреждения.
  3. В аварии участвовали более двух транспортных средств.
  4. Повреждено имущество третьего лица. При этом другой автомобиль, участвовавший в ДТП, не считается имуществом третьего лица только на том основании, что его владелец не находился за рулем.
  5. Поврежден автомобиль, водитель которого отсутствует на месте происшествия.
  6. Повреждена дорожная инфраструктура.
  7. Пострадало дикое животное.
  8. Есть подозрение, что кто-либо из водителей находился в состоянии опьянения.
  9. Участники аварии не могут договориться об обстоятельствах происшествия, фактах или схеме ДТП.

Расширение перечня случаев, когда необходимо сообщать о ДТП, призвано защитить имущественные интересы третьих лиц и владельцев поврежденных автомобилей, водители которых отсутствуют на месте происшествия. Также изменения должны помочь предотвратить угрозы безопасности дорожного движения и уклонение от ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

При этом решение о необходимости выезда полицейских на место аварии будет принимать Государственная полиция.

Когда можно будет оформить извещение и уехать

Поправки расширяют возможности заполнения согласованного извещения о ДТП. Даже если в аварии участвовали более двух транспортных средств, водители смогут оформить извещения и покинуть место происшествия, если Государственная полиция не дала других указаний.

В таких случаях полиция сможет дистанционно оценить обстоятельства аварии, решить, требуется ли выезд сотрудников, и проконсультировать водителей по заполнению документов.

Темы

Аварии и ДТП в ЛатвииСеймГосударственная полицияДТП

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