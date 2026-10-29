Сейм поддержал изменения, которые могут затронуть тысячи владельцев квартир в Латвии

Законопроект предусматривает сохранение платы за законное пользование землей в размере 4% от кадастровой стоимости используемого участка, но не менее 50 евро в год. При этом собственник здания будет обязан дополнительно компенсировать владельцу земли налог на недвижимость, начисленный за используемый участок.