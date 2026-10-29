Сейм поддержал изменения, которые могут затронуть тысячи владельцев квартир в Латвии
В четверг, 29 октября, Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону, регулирующему применение отдельных положений Гражданского закона Латвии. Изменения призваны обеспечить более справедливую плату владельцам земли за ее использование и усовершенствовать регулирование так называемой разделенной собственности, когда земля и расположенное на ней здание принадлежат разным владельцам.
Законопроект предусматривает сохранение платы за законное пользование землей в размере 4% от кадастровой стоимости используемого участка, но не менее 50 евро в год. При этом собственник здания будет обязан дополнительно компенсировать владельцу земли налог на недвижимость, начисленный за используемый участок.
Авторы законопроекта из Министерства юстиции ранее сообщили на заседании Юридической комиссии Сейма, что переходный период продлится до 31 декабря 2031 года.
После этой даты установленного законом минимального размера платы за пользование землей больше не будет. Владельцы земли и зданий смогут самостоятельно договариваться о ее размере. Если стороны не смогут прийти к соглашению, сумму определит суд.
Таким образом, планируется постепенно отказаться от государственного регулирования размера платы за пользование землей и перейти к системе, основанной на договоренности между собственниками.
Поправки также уточняют порядок внесения платы за пользование землей, условия компенсации налога на недвижимость и другие вопросы, связанные с использованием земли, принадлежащей другому собственнику.
Законопроект подготовлен для исполнения решения Конституционного суда и совершенствования действующего регулирования платы за пользование землей.
Для вступления поправок в силу Сейм должен одобрить их в трех чтениях.