В Латвии больше нельзя будет анонимно покупать SIM-карты

Как ранее заявили представители Министерства внутренних дел на заседании парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, незарегистрированные SIM-карты часто используются для телефонного мошенничества, финансовых и киберпреступлений, а также других противоправных действий, включая нелегальную перевозку мигрантов.