В Латвии больше нельзя будет анонимно покупать SIM-карты
В целях борьбы с телефонным мошенничеством и другими преступлениями, совершаемыми с использованием анонимных предоплаченных SIM-карт, Сейм в четверг, 29 октября, в окончательном чтении принял срочные поправки к Закону об электронных коммуникациях. Они предусматривают обязательную регистрацию пользователей предоплаченных SIM-карт.
Как ранее заявили представители Министерства внутренних дел на заседании парламентской комиссии по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике, незарегистрированные SIM-карты часто используются для телефонного мошенничества, финансовых и киберпреступлений, а также других противоправных действий, включая нелегальную перевозку мигрантов.
По мнению авторов законопроекта, идентификация пользователей позволит эффективнее предотвращать и расследовать преступления, а также затруднит преступникам возможность скрывать свою личность. Аналогичное требование уже действует во многих странах мира.
Согласно пояснительной записке к поправкам, в прошлом году Государственная полиция зарегистрировала 8701 случай телефонного мошенничества, в результате которых жители потеряли более 23,7 миллиона евро.
Некоторые операторы мобильной связи уже прекратили продажу предоплаченных SIM-карт либо предлагают пользователям зарегистрировать их добровольно. Как ранее пояснили представители Министерства внутренних дел, отвечая на вопросы депутатов, новые требования будут распространяться только на предоплаченные SIM-карты, приобретенные после вступления поправок в силу.
Кроме того, поправки предусматривают постепенный отказ от отдельных номеров экстренных служб – 110, 01, 02, 03 и 04. В дальнейшем все экстренные службы будут доступны по единому номеру 112. Ожидается, что это позволит оперативным службам быстрее обрабатывать вызовы и повысит качество оказания помощи.
Обязательная регистрация пользователей предоплаченных SIM-карт начнет действовать с 1 сентября 2027 года.