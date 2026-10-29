Сейм взялся за налоги жителей: какие перемены обсуждаются в Латвии?
В четверг, 29 октября, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону о подоходном налоге с населения, которые предусматривают ряд изменений для жителей Латвии. Они касаются денежных подарков от родственников, возврата денег за покупки, расходов на детские кружки, налоговых льгот и других вопросов. При этом окончательно изменения еще не приняты.
Главная цель поправок – упростить применение налоговых правил, устранить существующие неясности и сократить бюрократию для налогоплательщиков.
Денежные подарки от родственников
Одно из изменений касается подарков между родственниками. Предлагается расширить круг лиц, от которых можно получать подарки без уплаты подоходного налога.
Согласно поправкам, налогом не будут облагаться подарки, полученные от родственников первой степени супруга или супруги, а также от супругов собственных родственников первой степени. Например, речь идет о подарках от пасынков, падчериц, зятьев и невесток.
Возврат денег за покупки не будет считаться доходом
Поправки также уточняют правила налогообложения денег, которые покупатели получают обратно в рамках программ лояльности.
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Так называемый кешбэк (Cashback), когда часть потраченной суммы возвращается на платежный счет клиента, не будет считаться доходом, облагаемым подоходным налогом. Это касается возврата денег за покупки, совершенные с использованием платежного инструмента, привязанного к соответствующему счету.
Аналогичное правило будет действовать и в случаях, когда на счет возвращается часть ранее уплаченной суммы в виде скидки на товар или услугу.
Родителям станет проще декларировать расходы на детские кружки
Если организация, предоставляющая услуги детского дополнительного образования, сможет в электронном виде передавать Службе государственных доходов (VID) информацию об оплате занятий, эти сведения будут автоматически использоваться при обработке декларации.
Таким образом, родителям не придется самостоятельно вносить соответствующие суммы в декларацию или прикладывать документы, подтверждающие оплату. Однако это будет возможно только в том случае, если поставщик образовательных услуг обеспечит передачу данных.
Изменятся правила налоговых льгот на иждивенцев
Поправки также предусматривают уточнение условий получения налоговой льготы за человека, находящегося на иждивении.
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Согласно предложенным изменениям, задекларированное место жительства иждивенца должно находиться в Латвии, другой стране Европейского союза или государстве Европейской экономической зоны.
Компенсации волонтерам увеличат
Для волонтеров и служащего персонала религиозных организаций предлагается повысить годовой лимит компенсаций расходов, не облагаемых подоходным налогом, с нынешних 1000 до 3000 евро.
Одновременно планируется упростить порядок выплаты таких компенсаций. Вместо отдельных ограничений для разных видов расходов будет установлен единый лимит – не более 100 евро в день.
Кроме того, от налога предлагается освободить компенсации, которые религиозные организации выплачивают духовенству для покрытия расходов, связанных с исполнением служебных обязанностей, включая основные жизненные потребности. Условие – общая сумма таких выплат за год не должна превышать годовой размер необлагаемого минимума.
Другие изменения
Сейм поддержал и ряд других поправок. В частности, предлагается:
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- Не считать выводом денег с инвестиционного счета перевод денежных средств и финансовых инструментов на другой инвестиционный счет того же владельца, открытый у другого поставщика инвестиционных услуг.
- Сократить с пяти до двух лет срок, после которого человек, превысивший установленный законом лимит доходов, сможет вновь выбрать режим пониженной патентной платы.
- Установить срок подачи годовой декларации для налогоплательщиков, у которых в течение года изменился статус налогового резидента и которые получили доходы, подлежащие декларированию.
- Не возвращать переплату подоходного налога, если ее сумма составляет менее одного евро.
- Уточнить порядок налогообложения доходов, полученных за рубежом от существенного участия в иностранной компании.
В Министерстве финансов поясняют, что поправки подготовлены с учетом предложений налогоплательщиков, государственных учреждений и Службы государственных доходов. Часть изменений также связана с реализацией плана по ограничению теневой экономики на 2024-2027 годы.