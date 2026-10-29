В Латвии смогут сказать "нет" новым ветропаркам: вот что изменится с 2027 года
В четверг, 29 октября, Сейм принял поправки к Закону об оценке воздействия на окружающую среду, которые предусматривают новые условия строительства ветропарков в Латвии. В частности, появится возможность отклонять проекты, если в самоуправлении уже построено или получило разрешение на строительство достаточно большое количество ветряных электростанций, а новый проект может серьезно навредить окружающей среде, ландшафту или качеству жизни местных жителей.
Согласно поправкам, проект ветропарка можно будет отклонить, если одновременно выполняются два условия. Во-первых, общая мощность уже введенных в эксплуатацию ветряных электростанций и тех, на строительство которых выданы разрешения, составляет не менее 150 мегаватт (МВт). Во-вторых, установлено, что новый проект окажет или может оказать существенное негативное воздействие на окружающую среду, ландшафт или качество жизни населения с учетом влияния уже существующих и запланированных объектов.
Кроме того, Сейм поддержал предложение Министерства климата и энергетики, которое позволит самоуправлениям устанавливать минимальное расстояние от границы города или поселка до ближайшей планируемой ветряной электростанции либо границы ветропарка. Это расстояние может составлять до двух километров. Однако такое ограничение должно быть обосновано планами дальнейшего развития соответствующего населенного пункта, предусмотренными стратегией устойчивого развития самоуправления. Ранее ответственная комиссия Сейма это предложение не поддержала.
Депутаты также одобрили изменения в порядке первоначальной оценки воздействия на окружающую среду для проектов ветряных электростанций общей мощностью не менее 35 МВт. Новые условия будут распространяться на проекты, планируемые в волостях, где плотность населения, согласно последним опубликованным данным Центрального статистического управления, ниже средней по Латвии. При этом сохраняются действующие ограничения, касающиеся экологически чувствительных и охраняемых территорий.
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Что будет с уже начатыми проектами?
Отдельные правила предусмотрены для проектов ветропарков, реализация которых уже началась.
Если решение об одобрении проекта принято до 31 декабря 2026 года включительно, оно будет действовать до 31 декабря 2033 года. При этом ответственное учреждение сможет продлить срок его действия до 31 декабря 2040 года.
Для проектов, по которым до 1 июля 2026 года было принято решение о необходимости оценки воздействия на окружающую среду, но окончательное решение об одобрении или отклонении еще не вынесено, предусмотрен другой порядок. До 31 декабря 2029 года ответственное учреждение должно будет принимать решения по таким проектам после получения заключения самоуправления об их соответствии территориальному планированию.
Однако даже положительное заключение самоуправления не будет гарантировать одобрение проекта. Если общая мощность уже действующих и получивших разрешения на строительство ветряных электростанций в самоуправлении достигла 150 МВт, а новый проект может оказать существенное негативное совокупное воздействие на окружающую среду, ландшафт или качество жизни жителей, его отклонят.
Поправки также уточняют порядок информирования владельцев недвижимости, расположенной рядом с планируемыми ветропарками. Предусмотренное для уведомления расстояние в два километра будет отсчитываться от внешней границы территории исследования проекта.
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Поправки вступят в силу 1 января 2027 года.
Работа над изменениями в законодательстве продолжалась с 2025 года. Только подготовка законопроекта ко второму чтению в комиссии заняла более года. Во втором чтении Сейм поддержал поправки 3 сентября 2026 года.
Одним из наиболее спорных вопросов стали полномочия самоуправлений и условия, при которых они смогут влиять на одобрение проектов ветропарков.
Как поясняет Министерство климата и энергетики, цель изменений – усовершенствовать порядок оценки воздействия на окружающую среду, сократить административную нагрузку, повысить правовую определенность для инвесторов и упростить процедуры информирования общественности.