В Латвии смогут сказать "нет" новым ветропаркам: вот что изменится с 2027 года

Для проектов, по которым до 1 июля 2026 года было принято решение о необходимости оценки воздействия на окружающую среду, но окончательное решение об одобрении или отклонении еще не вынесено, предусмотрен другой порядок. До 31 декабря 2029 года ответственное учреждение должно будет принимать решения по таким проектам после получения заключения самоуправления об их соответствии территориальному планированию.