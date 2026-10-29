"Здесь нечего бояться?" Otkrito побывал на Хэллоуине в Музее анатомии

Музей анатомии, расположенный на бульваре Кронвалда, 9, сам по себе довольно необычное место. Здесь хранятся настоящие человеческие скелеты, органы, кости, эмбрионы и другие анатомические препараты, многие из которых были изготовлены еще в 1920-1930-х годах для обучения будущих врачей.