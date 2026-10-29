"Здесь нечего бояться?" Otkrito побывал на Хэллоуине в Музее анатомии
29 октября в Музее анатомии RSU в Риге необычно отметили Хэллоуин. Otkrito побывал на мероприятии и узнал, чем удивляли посетителей.
Музей анатомии, расположенный на бульваре Кронвалда, 9, сам по себе довольно необычное место. Здесь хранятся настоящие человеческие скелеты, органы, кости, эмбрионы и другие анатомические препараты, многие из которых были изготовлены еще в 1920-1930-х годах для обучения будущих врачей.
В отличие от привычных музеев, экспонаты здесь могут вызывать совершенно разные эмоции - от любопытства и восхищения до удивления и даже страха. Поэтому идея отметить именно здесь Хэллоуин оказалась особенно интересной.
В честь праздника музей подготовил специальную программу под названием "Здесь нечего бояться?". Посетителей пригласили прийти в хэллоуинских костюмах - в таком случае вход был бесплатным.
Хэллоуин в Музее анатомии RSU:
Одной из главных особенностей мероприятия стали короткие экскурсии, во время которых гости могли не просто рассмотреть экспонаты, но и услышать необычные истории, связанные с медициной и прошлым самого музея.
Экскурсии проводили студенты-медики Рижского университета Страдиня. Каждая длилась около 20 минут, а рассказы были посвящены самым загадочным предметам музейной коллекции и легендам, которые обычно остаются за рамками стандартного знакомства с экспозицией.
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Например, посетителям предлагали узнать, действительно ли в музее хранится мозг знаменитого латышского поэта Райниса, как около ста лет назад изготавливали человеческие скелеты для медицинских исследований и какое отношение старинная коллекция татуировок имеет к преступному миру прошлого.
Особенно необычно было наблюдать, как в одном пространстве сочетаются серьезная научная экспозиция и праздничная атмосфера Хэллоуина. Здесь не нужны искусственные декорации из фильмов ужасов - настоящие анатомические экспонаты сами по себе способны произвести сильное впечатление.
При этом музей вовсе не стремился просто напугать посетителей. Главной идеей праздника было показать, что за пугающими на первый взгляд вещами часто скрываются интересные научные объяснения.
Вечером программа продолжилась показом короткометражных фильмов ужасов, созданных молодыми латвийскими кинематографистами. Работы были подготовлены в студенческих мастерских Латвийской академии культуры и Латвийского колледжа культуры и ранее демонстрировались на фестивале фильмов ужасов в Лиелстраупском замке.
После просмотра была предусмотрена встреча с авторами фильмов, во время которой зрители могли узнать, как с помощью звука, изображения и сюжета режиссеры создают напряжение и заставляют публику испытывать страх.
Еще одной важной частью вечера стали лекции, посвященные человеческим эмоциям и фобиям. Клинический психолог Марлена Алстере подготовила выступление "Когда страх - это выбор. Притягательность ужасов". Главный вопрос лекции - почему люди добровольно смотрят страшные фильмы, слушают истории о настоящих преступлениях и ищут острых ощущений, хотя в повседневной жизни стараются избегать страха.
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А психиатр и исследователь Института истории медицины Рижского университета Страдиня Марика Гарнизоне посвятила свою лекцию фобиям - состояниям, при которых страх становится несоразмерным реальной опасности и начинает влиять на повседневную жизнь человека.
Таким образом, праздничная программа объединила сразу несколько тем: историю медицины, загадки человеческого тела, кинематограф и психологию.
Посещение Музея анатомии в такой день оставляет необычное впечатление. С одной стороны, здесь можно увидеть то, что в обычной жизни доступно преимущественно медикам. С другой - узнать истории, которые заставляют по-новому взглянуть на человеческое тело, жизнь и даже собственные страхи.