Три зарплаты за уход из Сейма: готовы ли депутаты отказаться от такой компенсации?
Вчера 14-й Сейм провел последнее заседание, а депутатам, которые не продолжат работу в парламенте, полагаются компенсации в размере трех месячных зарплат. Общая сумма может достигнуть 850 000 евро. Экс-спикер Сейма Дайга Миериня считает, что правила пора пересмотреть.
Вчера 14-й Сейм провел последнее заседание. Для депутатов, которые не продолжат работу в следующем парламенте, это означает не только завершение политической карьеры или перерыв в ней, но и право на компенсацию в размере трех месячных зарплат. По оценке, прозвучавшей в эфире TV24, общая сумма выплат может составить около 850 000 евро.
Последнее заседание 14-го Сейма Латвии (29.10.2026)
Работа 14-го Сейма завершена. В четверг депутаты в последний раз собрались в рамках этого созыва парламента.
Ведущая программы "Ziņu TOP" спросила председателя 14-го Сейма Дайгу Миериню, знает ли она точную сумму, которая потребуется на компенсации, и действительно ли уходящим депутатам полагаются такие выплаты, особенно если избиратели не переизбрали их на новый срок. Миериня признала, что точной суммы не знает, но не исключила, что озвученная оценка близка к действительности. При этом она обратила внимание на то, что действующая система сложилась в результате политических решений, принятых ранее. По ее мнению, правила следует пересмотреть и распространить на депутатов общие принципы трудового законодательства.
"Мне кажется, что депутатов тоже следовало бы приравнять к общему порядку, то есть к нормам Закона о труде", - заявила Миериня.
Она пояснила, что в Законе о труде уже предусмотрено, в каких случаях и в каком размере работнику полагается компенсация при потере работы. Размер выплаты, в частности, зависит от продолжительности работы. "Я лично считаю, что не нужно изобретать велосипед", - подчеркнула Миериня.
По ее словам, нынешняя система создает неравенство не только между депутатами и другими работниками, но и внутри самих политических команд. Уходящие парламентарии получают компенсацию в размере трех месячных зарплат, тогда как сотрудники, которые теряют работу вместе с политиком, могут рассчитывать лишь на одну месячную зарплату. "Это тоже несправедливо", - отметила Миериня. Она считает, что при пересмотре системы необходимо руководствоваться едиными принципами, а не создавать особые правила для отдельных групп работников.
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"Мы не можем создавать систему, в которой кто-то равнее других. Именно это неравенство и несправедливость очень не устраивают людей", - заявила спикер Сейма.
В ходе передачи также прозвучал вопрос, может ли депутат отказаться от полагающейся ему компенсации и оставить деньги в государственном бюджете. Миериня отметила, что такая возможность не решает главной проблемы: индивидуальный отказ от выплаты или решение пожертвовать деньги не меняют действующих правил. "Мы можем по-разному отказываться, можем кому-то пожертвовать деньги, но это не меняет того факта, что на этот вопрос нужно смотреть в долгосрочной перспективе", - сказала она.