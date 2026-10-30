Три зарплаты за уход из Сейма: готовы ли депутаты отказаться от такой компенсации?

Ведущая программы "Ziņu TOP" спросила председателя 14-го Сейма Дайгу Миериню, знает ли она точную сумму, которая потребуется на компенсации, и действительно ли уходящим депутатам полагаются такие выплаты, особенно если избиратели не переизбрали их на новый срок. Миериня признала, что точной суммы не знает, но не исключила, что озвученная оценка близка к действительности. При этом она обратила внимание на то, что действующая система сложилась в результате политических решений, принятых ранее. По ее мнению, правила следует пересмотреть и распространить на депутатов общие принципы трудового законодательства.