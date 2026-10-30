В Юрмале хотят создать первый в Латвии хосписный дом: людей просят пожертвовать 800 000 евро
В Юрмале планируют создать первый в Латвии хосписный дом, где люди с неизлечимыми заболеваниями смогут получать круглосуточный профессиональный уход в конце жизни. На первый этап реконструкции здания необходимо около 800 000 евро, и благотворительная организация призывает жителей помочь осуществить этот проект.
Фонд Hospiss LV в рамках благотворительной инициативы "Airē māju" призывает жертвовать средства на создание хосписного дома в Юрмале. По предварительным оценкам, на первый этап реконструкции здания потребуется около 800 000 евро. Хосписный дом планируют разместить в принадлежащем государству здании по адресу Проспект Дзинтару, 27. Он будет предназначен для людей с прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями, которым в конце жизни необходим профессиональный круглосуточный уход, но которые уже не могут оставаться дома. Проект задуман как первый хосписный дом в Латвии.
На первом этапе реконструкции предусмотрены основные восстановительные работы, в том числе частичная замена крыши, реставрация окон и дверей. Необходимая для этого сумма пока является предварительной и будет уточняться по мере разработки проекта.
Инициативу "Airē māju" основал путешественник Карлис Барделис, чтобы с помощью своих экспедиций привлечь поддержку для создания хосписного дома в Латвии. Позже, столкнувшись с неизлечимым заболеванием, он сам получал помощь команды Hospiss LV. Барделис шесть раз становился обладателем мировых рекордов Гиннесса. По данным представителей Hospiss LV, он был первым человеком в мире, который в одиночку пересек Тихий океан на весельной лодке из Южной Америки в Азию.
Поддержать создание хосписного дома можно пожертвованием любой суммы на сайте проекта или позвонив на благотворительный номер 90006877. Стоимость звонка составляет 7,11 евро.
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Hospiss LV - организация общественного блага, цель которой - привлекать внимание к значению паллиативной и хосписной помощи и добиваться того, чтобы государство обеспечивало каждому жителю Латвии достойный уход в конце жизни, финансируя медицинскую и социальную помощь тяжелобольным людям с неизлечимыми заболеваниями.
Организация отстаивает права неизлечимо больных пациентов, проводит дискуссионный форум "Право на достойную смерть", участвует в разработке нормативных актов, развивает волонтерское движение и реализует благотворительные проекты и социальные инновации.