В Юрмале хотят создать первый в Латвии хосписный дом: людей просят пожертвовать 800 000 евро

Фонд Hospiss LV в рамках благотворительной инициативы "Airē māju" призывает жертвовать средства на создание хосписного дома в Юрмале. По предварительным оценкам, на первый этап реконструкции здания потребуется около 800 000 евро. Хосписный дом планируют разместить в принадлежащем государству здании по адресу Проспект Дзинтару, 27. Он будет предназначен для людей с прогрессирующими неизлечимыми заболеваниями, которым в конце жизни необходим профессиональный круглосуточный уход, но которые уже не могут оставаться дома. Проект задуман как первый хосписный дом в Латвии.