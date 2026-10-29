Последняя пятница октября в Латвии: синоптики рассказали, чего ждать от погоды
В пятницу, 30 октября, погода в Латвии будет переменчивой: в одних регионах выглянет солнце, а в других продолжатся дожди. Синоптики также предупреждают о ночных туманах, которые местами могут ухудшить видимость на дорогах.
В ночь на пятницу, 30 октября, небо над Латвией будет преимущественно облачным, во многих районах ожидается небольшой дождь. При слабом ветре местами образуется туман. Минимальная температура воздуха составит +5…+10 градусов.
В Риге ночью также будет преимущественно облачно, временами пройдут дожди. Ожидается слабый ветер, видимость местами ухудшится из-за дымки. Температура воздуха опустится до +6…+8 градусов.
В пятницу днем на западе Латвии облака временами будут рассеиваться и выглянет солнце, тогда как на востоке страны сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Воздух прогреется до +7…+12 градусов.
В Риге днем ожидаются прояснения, однако во второй половине дня возможен кратковременный дождь. Ветер будет слабым, а максимальная температура воздуха составит +10…+11 градусов.