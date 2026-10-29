Последняя пятница октября в Латвии: синоптики рассказали, чего ждать от погоды

В пятницу днем на западе Латвии облака временами будут рассеиваться и выглянет солнце, тогда как на востоке страны сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдут дожди. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер. Воздух прогреется до +7…+12 градусов.