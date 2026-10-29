Школьникам Латвии расскажут о гибридной войне, НАТО и о том, как спасаться от дронов
В пятницу, 30 октября, Министерство обороны совместно с Центром Яунсардзе при средней школе имени Наталии Драудзини начинает цикл лекций для школьников "Как мы защищаем Латвию?".
На лекции цикла "Как мы защищаем Латвию?" в 2026/2027 учебном году записались 138 учебных заведений со всей Латвии. Как и в прошлом году, лекции предназначены для учащихся 7–9-х классов основных школ. Проводить их будут инструкторы Центра Яунсардзе.
В этом учебном году главной темой лекции станет всеобъемлющая оборона государства. Школьники больше узнают о роли общества и общей ответственности за защиту страны.
Во время лекций школьникам расскажут об основных современных вызовах безопасности, включая гибридную войну, дезинформацию, кибератаки, провокации и инциденты с дронами. Молодые люди узнают, как правильно действовать при угрозе дронов — искать укрытие и соблюдать "принцип двух стен", а также как подготовиться к другим кризисным ситуациям. Кроме того, будут обсуждаться оборонные приоритеты Латвии и присутствие союзных сил, а также роль НАТО в укреплении региональной безопасности.
Значительная часть лекции будет посвящена возможностям молодежи практически участвовать в защите государства. Школьникам расскажут об участии в Яунсардзе и изучении основ государственной обороны (VAM) — обязательного предмета в общеобразовательных средних учебных заведениях. Также речь пойдет о возможностях обучения в профессиональных средних школах имени полковника Оскара Калпакса и генерала Петериса Радзиньша, а также о службе государственной обороны.
Цикл лекций для школьников "Как мы защищаем Латвию?" входит в число ежегодных мероприятий в рамках всеобъемлющей обороны государства. Внедрение этой системы призвано углубить сотрудничество всех государственных учреждений, обеспечить разработку эффективных механизмов государственно-частного партнерства, повысить осведомленность общества о возможностях защитить себя, свою семью и Латвию, а также разработать инструменты самоорганизации общества на случай кризиса.
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