Школьникам Латвии расскажут о гибридной войне, НАТО и о том, как спасаться от дронов

Во время лекций школьникам расскажут об основных современных вызовах безопасности, включая гибридную войну, дезинформацию, кибератаки, провокации и инциденты с дронами. Молодые люди узнают, как правильно действовать при угрозе дронов — искать укрытие и соблюдать "принцип двух стен", а также как подготовиться к другим кризисным ситуациям. Кроме того, будут обсуждаться оборонные приоритеты Латвии и присутствие союзных сил, а также роль НАТО в укреплении региональной безопасности.