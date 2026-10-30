Похоже, дело не в деньгах: рождаемость в Латгале оказалась выше, чем в Риге
По данным Eurostat за 2024 год, самый высокий суммарный коэффициент рождаемости среди латвийских регионов зарегистрирован в Видземе - 1,37 ребенка на женщину, а самый низкий в Рижском регионе - 1,13.
В Земгале показатель составил 1,34, в Курземе — 1,32, в Латгале — 1,25. Таким образом, лишь Видземе немного превышает средний уровень Евросоюза, Земгале соответствует ему, а остальные три региона находятся ниже.
Для простого воспроизводства населения без учета миграции обычно необходим уровень около 2,1 ребенка на женщину. Все пять латвийских регионов заметно отстают от этой отметки.
Общеевропейская ситуация также ухудшается. В 2024 году суммарный коэффициент рождаемости в Евросоюзе снизился до 1,34 — минимального значения с начала наблюдений в 2001 году. За последние 20 лет показатель колебался от 1,34 до 1,57, неизменно оставаясь ниже уровня воспроизводства населения.
При этом между европейскими регионами сохраняются существенные различия. Из 1165 регионов статистического уровня NUTS 3, по которым доступны данные, в 439 рождаемость была ниже среднего уровня Евросоюза, в 714 — выше, а в 12 соответствовала ему.
Показатели не менее 1,75 ребенка на женщину зарегистрированы в 14 регионах Болгарии и в таком же числе регионов Франции. В Германии таких регионов было шесть, в Словении — три, в Венгрии, Нидерландах и Румынии — по два. Еще по одному региону с таким уровнем рождаемости находилось в Ирландии, Греции, Хорватии и Словакии.
Наиболее низкие показатели отмечены в отдельных регионах Испании и на значительной части территории Италии, особенно на Сардинии. Уровень менее одного ребенка на женщину зарегистрирован в 16 регионах Испании, семи регионах Польши, пяти — Италии, трех — Греции, а также в двух регионах Германии и двух регионах Литвы.
Читайте продолжение после рекламы