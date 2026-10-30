Похоже, дело не в деньгах: рождаемость в Латгале оказалась выше, чем в Риге

Показатели не менее 1,75 ребенка на женщину зарегистрированы в 14 регионах Болгарии и в таком же числе регионов Франции. В Германии таких регионов было шесть, в Словении — три, в Венгрии, Нидерландах и Румынии — по два. Еще по одному региону с таким уровнем рождаемости находилось в Ирландии, Греции, Хорватии и Словакии.