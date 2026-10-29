Массовая драка в парламенте Армении попала в прямой эфир. ВИДЕО
Депутаты в парламенте Армении устроили драку прямо во время прямой трансляции заседания: политики толкали и били друг друга, а потасовка продолжилась даже в коридорах. Пришлось вмешаться охране, к зданию вызвали скорую помощь.
В парламенте Армении в четверг произошла крупная драка между депутатами правящей партии и оппозиции. Политики толкали и били друг друга, причем все это происходило во время прямой трансляции заседания. Из-за инцидента заседание пришлось прервать.
Конфликт начался во время выступления депутата правящей партии "Гражданский договор" Тарона Чахояна. Он обвинил представителей оппозиции и союзников бывшего президента Роберта Кочаряна в коррупции. Это вызвало острую словесную перепалку с руководителем оппозиционной фракции "Сильная Армения" Нареком Карапетяном. Вскоре спор перерос в драку, депутаты начали размахивать кулаками.
Чтобы остановить потасовку, пришлось вмешаться парламентской охране. Однако на этом конфликт не закончился - выяснение отношений между депутатами продолжилось и в коридорах.
Местные СМИ сообщают, что к зданию парламента прибыла скорая помощь, а у одного из оппозиционных депутатов был разбит нос. Официальной информации о пострадавших пока нет.
Как сообщает Azernews, аналогичный инцидент произошел в парламенте Армении и в начале октября. Это свидетельствует о напряженных отношениях между представителями правящей партии и оппозиции: их политические разногласия уже неоднократно перерастали в открытые столкновения.