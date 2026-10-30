В Латвии открыта программа поддержки для семей, переживших потерю близкого человека
Латвийская ассоциация SOS «Детские деревни» начала работу с новой группой поддержки в рамках программы Kalniem pāri. Она предназначена для семей с детьми, пережившими смерть мамы, папы, брата, сестры или другого близкого для ребенка человека.
В течение нескольких месяцев психологическую помощь на индивидуальных консультациях и в группах поддержки будут получать 11 детей и их родители. В рамках программы Kalniem pāri семьи вместе со специалистами будут разбираться в процессе переживания горя, учиться распознавать и выражать эмоции, а также обсуждать изменения в отношениях в семье и школе.
Команда программы состоит из опытных психологов, которые помогают детям и их семьям пережить горе, восстановить эмоциональную стабильность, приспособиться к утрате близкого человека и связанным с ней переменам, в том числе новым ролям и обязанностям в семье.
За десять лет поддержку в рамках программы Kalniem pāri получили более 270 семей. Следующую программу поддержки для семей, потерявших близкого человека, планируется начать весной. Семьи, в которых дети пережили утрату близкого и нуждаются в психологической поддержке, могут подать заявку на участие по телефону 20865169 или электронной почте andris.vagals@sosbca.lv.
Благодаря пожертвованиям жителей и предпринимателей Латвийской ассоциации SOS «Детские деревни» помощь в рамках программы Kalniem pāri предоставляется семьям бесплатно.