В Латвии открыта программа поддержки для семей, переживших потерю близкого человека

В течение нескольких месяцев психологическую помощь на индивидуальных консультациях и в группах поддержки будут получать 11 детей и их родители. В рамках программы Kalniem pāri семьи вместе со специалистами будут разбираться в процессе переживания горя, учиться распознавать и выражать эмоции, а также обсуждать изменения в отношениях в семье и школе.