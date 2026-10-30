На Большом кладбище в Риге появились фонари: сделали все, что смогли, при ограниченном бюджете

Однако из-за большой площади парка, особенностей дорожек и стоимости работ установить временное освещение во всех местах, на которые указывали жители, пока невозможно, отметил Бергхольц. Например, на участке между улицами Индрану и Миера освещение не удалось организовать из-за расположения деревьев и ограниченного финансирования.