На Большом кладбище в Риге появились фонари: сделали все, что смогли, при ограниченном бюджете
На Большом кладбище в Риге, где жители жаловались на небезопасные дорожки и недостаток освещения, появились фонари и обновленное покрытие. Работы провели, чтобы обеспечить более безопасное передвижение посетителей парка до тех пор, пока не будут реализованы постоянные решения.
Председатель комитета по развитию города Рижской думы Эдгар Бергхольц пояснил, что весной самоуправление пообещало жителям района Браса найти решения для повышения безопасности на Большом кладбище. Временные меры, которые удалось реализовать, в ходе обсуждений были признаны оптимальным вариантом для всех сторон.
По словам Бергхольца, выполнили те работы, которые можно было провести в короткие сроки и при ограниченном финансировании. Одновременно создана рабочая группа, которая должна разработать постоянные решения для всей территории парка.
Перед началом работ специалисты оценили техническое состояние дорожек, чтобы выбрать наиболее подходящие методы ремонта и технику, а также восстановить как можно большую площадь при ограниченном бюджете.
При ремонте использовали разные методы: в некоторых местах старое покрытие демонтировали и уложили новое, в других новое покрытие нанесли поверх существующего, а на отдельных участках отремонтировали выбоины. Всего восстановили 1200 квадратных метров дорожек, еще на площади 300 квадратных метров провели ямочный ремонт. Таким образом, работы затронули примерно 15-20% от общей площади дорожек парка.
На главном пешеходном маршруте от улицы Сенчу до улицы Клияну установили временное освещение. На протяжении примерно 350 метров между деревьями натянули тросы, на которых разместили светильники.
С учетом исторической среды дизайн, цвет и интенсивность света согласовали с Национальным управлением культурного наследия. Это позволило обеспечить соответствие светильников освещению, используемому на остальной территории кладбища.
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Однако из-за большой площади парка, особенностей дорожек и стоимости работ установить временное освещение во всех местах, на которые указывали жители, пока невозможно, отметил Бергхольц. Например, на участке между улицами Индрану и Миера освещение не удалось организовать из-за расположения деревьев и ограниченного финансирования.
Освещение и ремонт дорожек - временные решения. Согласно рекомендациям Национального управления культурного наследия, максимальный срок их службы составляет до четырех лет.
Рижское самоуправление уже начало работу над постоянной реконструкцией Большого кладбища. Планируется концептуально перестроить все дорожки и развивать постоянную инфраструктуру на всей территории.
Общая стоимость временных мер составила 98 226 евро. Работы выполнил департамент внешнего пространства и мобильности Рижского самоуправления.