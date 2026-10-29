Впервые в истории! С 1 ноября Латвия возглавит Совет Безопасности ООН

По ее словам, Латвия на протяжении всего своего членства в Совбезе последовательно и целенаправленно участвует в его работе. Однако предстоящее председательство предоставит дополнительные возможности для защиты национальных интересов и ценностей, повышения международной узнаваемости страны и демонстрации ответственного подхода к глобальным вопросам.