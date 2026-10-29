Впервые в истории! С 1 ноября Латвия возглавит Совет Безопасности ООН
С 1 ноября Латвия впервые в своей истории на месяц станет председательствующей страной в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). В течение ноября страна будет руководить всеми официальными и неформальными заседаниями Совбеза, уделяя особое внимание ситуации в Украине, а также вызовам и возможностям, связанным с новыми технологиями.
Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь постоянного представительства Латвии при ООН Сигне Знотиня-Знота, председательство начнется 1 ноября 2026 года и продлится один месяц.
Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отметила, что председательство в Совете Безопасности – это период, когда страна становится особенно заметной на международной арене.
По ее словам, Латвия на протяжении всего своего членства в Совбезе последовательно и целенаправленно участвует в его работе. Однако предстоящее председательство предоставит дополнительные возможности для защиты национальных интересов и ценностей, повышения международной узнаваемости страны и демонстрации ответственного подхода к глобальным вопросам.
Какие вопросы Латвия вынесет на обсуждение
Около 90% повестки Совета Безопасности составляют обязательные и регулярные заседания, которые проводятся в установленном порядке. Тем не менее председательствующая страна может включить в программу одно или два дополнительных заседания, посвященных наиболее важным для нее вопросам.
По словам Павлюты-Десландес, Латвия намерена использовать эту возможность для продвижения собственных приоритетов.
Среди главных тем – война России против Украины, а также вызовы и возможности, связанные с развитием новых технологий.
Латвия завершит серию председательств четырех европейских государств, в которую также входят Дания, Франция и Греция. Хотя председательство в Совете Безопасности в значительной степени носит процедурный характер, посол подчеркнула, что даже процедурные вопросы в этой организации могут иметь серьезное политическое значение.
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По ее мнению, участие в работе Совбеза также позволяет лучше понять процессы, происходящие за кулисами мировой политики.
Поддержка Украины останется одним из главных приоритетов
Павлюта-Десландес подчеркнула, что работа в Совете Безопасности еще раз показывает Латвии необходимость ежедневно защищать собственную независимость и свободу.
Главной целью участия страны в Совбезе остается укрепление национальной безопасности, в том числе посредством поддержки Украины.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась одним из главных вопросов повестки Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь, а также разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия ее действий", – заявила посол.
За год состоялось 16 заседаний, посвященных Украине
В течение 2026 года Совет Безопасности ООН провел 16 официальных заседаний, посвященных ситуации в Украине. Почти все они были созваны по просьбе Украины при участии Латвии и ее европейских союзников.
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Кроме того, Латвия организовала неформальное заседание по формуле Арриа, посвященное гуманитарным последствиям российской агрессии. В центре внимания оказались положение военнопленных, гражданского населения и заключенных, а также незаконная вербовка иностранных граждан в российскую армию.
Помимо участия в официальной работе Совбеза, Латвия по собственной инициативе регулярно организует неформальные брифинги для представителей других стран. На них обсуждаются ситуация в Украине и другие актуальные международные конфликты.
Цель таких встреч – способствовать более глубокому пониманию угроз международной безопасности и привлечению внимания к наиболее острым проблемам.
Что означает председательство Латвии в Совбезе ООН
Председательство в Совете Безопасности переходит от одной страны к другой каждый месяц. В течение своего срока председательствующее государство руководит заседаниями, координирует работу органа и получает возможность выделить определенные темы в его повестке. При этом председательство не предоставляет стране дополнительных голосов или права единолично принимать решения Совета Безопасности.
Латвия впервые была избрана непостоянным членом Совбеза 3 июня 2025 года, получив поддержку 178 государств. Ее двухлетний срок полномочий начался 1 января 2026 года и завершится 31 декабря 2027 года.