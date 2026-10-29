ФОТО: в Риге торжественно открыли спортклуб, в модернизацию которого вложили 400 тысяч евро
Фото: пресс-фото
В AKROPOLE Rīga торжественно открыли обновленный спортклуб.
В Латвии

ФОТО: в Риге торжественно открыли спортклуб, в модернизацию которого вложили 400 тысяч евро

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Сеть спортивных клубов Lemon Gym завершила модернизацию своего крупнейшего клуба в Латвии – Lemon Gym AKROPOLE Rīga, расположенного в торговом центре AKROPOLE Rīga. В обновление помещений и оборудования вложено 400 тысяч евро. Компания также планирует в ближайшие годы открывать в Латвии примерно по три новых спортклуба ежегодно.

Официальное открытие обновленного клуба состоялось в среду, 28 октября. Для посетителей организовали групповые занятия, тренировки HYROX и различные спортивные испытания. Мероприятие провел победитель первого сезона телевизионного шоу Izrāviens Оскарс Козловскис.

Lemon Gym AKROPOLE Rīga работает в торговом центре уже восемь лет. Его площадь составляет 1622 квадратных метра, что делает его крупнейшим клубом сети в Латвии. Кроме того, он входит в число наиболее посещаемых: ежемесячно здесь регистрируется около 20 тысяч посещений.

Фото: пресс-фото

Что изменилось после модернизации

В ходе работ общая площадь клуба осталась прежней, однако внутреннее пространство перепланировали. В частности, почти вдвое увеличили зону свободных весов, установили новые блочные тренажеры и обновили часть оборудования. При выборе тренажеров и организации пространства учитывались данные о том, каким оборудованием и тренировочными зонами посетители пользуются чаще всего.

На месте прежней стойки регистрации оборудовали зону восстановления после тренировок. В ней установлены аппараты лимфодренажного массажа Roll Shaper, гидромассажная кровать и оборудование для терапии красным светом. Также в клубе доступны сауны.

Фото: пресс-фото

Отдельное пространство выделено для тренировок HYROX – формата функционального фитнеса, сочетающего силовые упражнения и нагрузки на выносливость. По информации компании, Lemon Gym AKROPOLE остается единственным клубом сети в Латвии, где проводятся такие тренировки.

Изменения коснулись и интерьера. В оформлении помещений стали использовать больше теплых оттенков и материалов, соответствующих обновленной концепции сети.

Фото: пресс-фото

Клуб продолжал работать во время ремонта

Как сообщила исполнительный директор Lemon Gym и Impuls Грета Радзявичене, модернизация была направлена не только на обновление внешнего вида помещений, но и на изменение их функциональности. По ее словам, компания пересмотрела планировку и состав оборудования с учетом привычек посетителей, увеличила зону свободных весов и расширила возможности восстановления после тренировок.

При этом ремонт организовали таким образом, чтобы клуб не пришлось закрывать ни на один день. Посетители могли продолжать тренироваться круглосуточно на протяжении всего периода работ.

Фото: пресс-фото

В Латвии планируют открывать по три новых клуба ежегодно

Обновление Lemon Gym AKROPOLE Rīga стало частью более масштабной программы развития сети в Латвии. В сентябре этого года компания открыла новый спортклуб в Зиепниеккалнсе, где впервые в Латвии применила обновленную концепцию оформления помещений. Ранее модернизация была проведена также в клубах Тейки и Пурвциемса.

Фото: пресс-фото

По словам Греты Радзявичене, компания рассчитывает на дальнейший рост латвийского рынка фитнес-услуг. В связи с этим в ближайшие годы Lemon Gym намерена открывать примерно по три новых клуба ежегодно, направляя на развитие около 3 миллионов евро в год.

Конкретные места расположения будущих спортклубов пока не раскрываются.

Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото
Фото: пресс-фото

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