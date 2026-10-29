ФОТО: в Риге торжественно открыли спортклуб, в модернизацию которого вложили 400 тысяч евро

Lemon Gym AKROPOLE Rīga работает в торговом центре уже восемь лет. Его площадь составляет 1622 квадратных метра, что делает его крупнейшим клубом сети в Латвии. Кроме того, он входит в число наиболее посещаемых: ежемесячно здесь регистрируется около 20 тысяч посещений.