ФОТО: в Риге торжественно открыли спортклуб, в модернизацию которого вложили 400 тысяч евро
Сеть спортивных клубов Lemon Gym завершила модернизацию своего крупнейшего клуба в Латвии – Lemon Gym AKROPOLE Rīga, расположенного в торговом центре AKROPOLE Rīga. В обновление помещений и оборудования вложено 400 тысяч евро. Компания также планирует в ближайшие годы открывать в Латвии примерно по три новых спортклуба ежегодно.
Официальное открытие обновленного клуба состоялось в среду, 28 октября. Для посетителей организовали групповые занятия, тренировки HYROX и различные спортивные испытания. Мероприятие провел победитель первого сезона телевизионного шоу Izrāviens Оскарс Козловскис.
Lemon Gym AKROPOLE Rīga работает в торговом центре уже восемь лет. Его площадь составляет 1622 квадратных метра, что делает его крупнейшим клубом сети в Латвии. Кроме того, он входит в число наиболее посещаемых: ежемесячно здесь регистрируется около 20 тысяч посещений.
Что изменилось после модернизации
В ходе работ общая площадь клуба осталась прежней, однако внутреннее пространство перепланировали. В частности, почти вдвое увеличили зону свободных весов, установили новые блочные тренажеры и обновили часть оборудования. При выборе тренажеров и организации пространства учитывались данные о том, каким оборудованием и тренировочными зонами посетители пользуются чаще всего.
На месте прежней стойки регистрации оборудовали зону восстановления после тренировок. В ней установлены аппараты лимфодренажного массажа Roll Shaper, гидромассажная кровать и оборудование для терапии красным светом. Также в клубе доступны сауны.
Отдельное пространство выделено для тренировок HYROX – формата функционального фитнеса, сочетающего силовые упражнения и нагрузки на выносливость. По информации компании, Lemon Gym AKROPOLE остается единственным клубом сети в Латвии, где проводятся такие тренировки.
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Изменения коснулись и интерьера. В оформлении помещений стали использовать больше теплых оттенков и материалов, соответствующих обновленной концепции сети.
Клуб продолжал работать во время ремонта
Как сообщила исполнительный директор Lemon Gym и Impuls Грета Радзявичене, модернизация была направлена не только на обновление внешнего вида помещений, но и на изменение их функциональности. По ее словам, компания пересмотрела планировку и состав оборудования с учетом привычек посетителей, увеличила зону свободных весов и расширила возможности восстановления после тренировок.
При этом ремонт организовали таким образом, чтобы клуб не пришлось закрывать ни на один день. Посетители могли продолжать тренироваться круглосуточно на протяжении всего периода работ.
В Латвии планируют открывать по три новых клуба ежегодно
Обновление Lemon Gym AKROPOLE Rīga стало частью более масштабной программы развития сети в Латвии. В сентябре этого года компания открыла новый спортклуб в Зиепниеккалнсе, где впервые в Латвии применила обновленную концепцию оформления помещений. Ранее модернизация была проведена также в клубах Тейки и Пурвциемса.
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По словам Греты Радзявичене, компания рассчитывает на дальнейший рост латвийского рынка фитнес-услуг. В связи с этим в ближайшие годы Lemon Gym намерена открывать примерно по три новых клуба ежегодно, направляя на развитие около 3 миллионов евро в год.
Конкретные места расположения будущих спортклубов пока не раскрываются.