Завершилась целая эпоха: 14-й Сейм провел последнее заседание. ФОТО

В то же время она указала, что общество меняется и у дверей Сейма уже стоит новое поколение со своими взглядами и ожиданиями от политики. Поэтому политики должны уметь прислушиваться к молодежи и давать ей возможность проявить себя. Миериня подчеркнула, что незаменимых политиков нет: депутаты работают в парламенте определенное время, а Латвия, демократия и люди, ради которых ведется эта работа, остаются.