Последнее заседание 14-го Сейма Латвии (29.10.2026)
Работа 14-го Сейма завершена. В четверг депутаты в последний раз собрались в рамках этого созыва парламента.
Завершилась целая эпоха: 14-й Сейм провел последнее заседание. ФОТО
Четыре года, сотни заседаний, тысячи голосований и немало политических разногласий - работа 14-го Сейма завершена. В четверг депутаты в последний раз собрались в рамках этого созыва парламента, чтобы подвести итоги и попрощаться с четырьмя прошедшими годами.
Завершая работу 14-го Сейма, председатель парламента Дайга Миериня (СЗК) в четверг призвала депутатов сохранять уважение к Сейму и демократическим ценностям. Она подчеркнула, что государство всегда важнее любой партии, фракции или созыва Сейма.
В своем последнем выступлении на заседании Сейма этого созыва Миериня отметила, что прошедшие четыре года были непростыми и потребовали много работы, терпения и компромиссов. Тем не менее депутатам удавалось продолжать диалог даже тогда, когда их мнения расходились.
Председатель Сейма напомнила, что за время работы 14-го Сейма состоялось 219 заседаний, прошло 7911 голосований, было принято 1060 законов и проведено 3555 заседаний комиссий. Она подчеркнула, что Сейм - это зеркало общества, в котором лучше всего видно, какой была и какой стала Латвия.
Миериня поблагодарила депутатов за вклад в укрепление парламентаризма, демократии и латвийского государства. Она отметила, что каждый парламентарий за четыре года оставил свой след - будь то принятые законы, инициативы или дебаты. По ее словам, в демократии нет маленьких или больших мандатов, есть доверие избирателей, которое предоставляется на определенный срок.
Депутатам, которые продолжат работу в Сейме и в следующем созыве, Миериня пожелала сохранять способность слышать не только своих избирателей, но и тех, кто думает иначе, а также уважать парламентские традиции и людей, от имени которых принимаются решения.
В то же время она указала, что общество меняется и у дверей Сейма уже стоит новое поколение со своими взглядами и ожиданиями от политики. Поэтому политики должны уметь прислушиваться к молодежи и давать ей возможность проявить себя. Миериня подчеркнула, что незаменимых политиков нет: депутаты работают в парламенте определенное время, а Латвия, демократия и люди, ради которых ведется эта работа, остаются.
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В завершение выступления председатель Сейма пожелала депутатам успехов как в политической деятельности, так и в решении личных задач. Она также процитировала писателя и лектора Нила Доналда Уолша, отметив, что настоящий лидер - не тот, у кого больше всего последователей, а тот, кто создает больше всего лидеров. Свое выступление Миериня завершила пожеланием: "Saules mūžu Latvijai!" ("Долгих лет жизни Латвии!").
После завершения полномочий 14-го Сейма работу в парламенте начнут избранные депутаты 15-го Сейма. В ближайшие четыре года им предстоит принимать важные для страны решения.